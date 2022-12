Ricse díszpolgári címét vehette át a napokban Balogh Zoltán, a nyíregyházi központtal működő Start Rehabilitációs Nonprofit Kft. vezérigazgatója. Egyesek talán felkapják a fejüket a hírre, és azt kérdezik magukban: mi köze van a megyeszékhelyhez, a megyénkhez ezer szállal kötődő cégvezetőnek a Borsod megyei kistelepüléshez? Portálunk első kézből kapott választ a kérdésre.

Ötven alkalmazott Ricsén

– A 2023-as esztendő elején lesz húsz éve, hogy a zempléni térségben, Ricse településén beindítottuk vállalatunk egyik üzemét, ahol jelenleg is több mint 50 megváltozott munkaképességű dolgozó jut állandó munkalehetőséghez – világította meg a díszpolgári cím hátterét Balogh Zoltán. Hozzátette, Ricsén nem „dobálják” csak úgy az ilyen címeket, a községnek csupán öt díszpolgára van.

Balogh Zoltán Nyíregyházán született, két évvel a második világháború befejezése után. Édesanyja pedagógus volt, Nyíregyházán kezdett tanítani, majd egy Ófehértó melletti tanyasi iskolában kapott állást.

– Édesapám korán árva lett, egy pap nevelte fel, akinek halála után megörökölte a hagyatékát. Apámtól emiatt 1945 után elvettek mindent, kuláknak nyilvánították, életében sem munkalehetőséget, sem nyugdíjat nem kaphatott, így engem meg a nővéremet édesanyám tartott el – emlékezett vissza Balogh Zoltán, aki középiskolás korára visszakerült a megyeszékhelyre, ahol azóta is él. A középiskola első évében, a Vasvári Pál Gimnázium naplójában még ott állt a neve melletti jelölés, édesapja „öröksége”.

Diákként a Nyíregyházi Rádióban riportergyakornokként dolgozott, a kezdeti próbálkozások után az első „komoly” munkahelye a Megyei Tervező Vállalatnál volt. Magánélete is ekkor került „sínre”, feleségével az idén ünnepelték 56 éves házassági évfordulójukat.

A tervezőirodából az útja a lakásberuházások, lakásépítések területére vitte. Ebben az időszakban nemcsak a nyíregyházi lakásépítéseken, hanem a megye nagyobb településeinek felvirágoztatásán dolgozott.

Sorsfordító találkozás

– Ennek lassan már negyven éve. Akkoriban bejött hozzám egy végtag nélküli férfi, akinek a lakását a megváltozott élethelyzete miatt át kellett tervezni, speciális eszközökkel ellátni. Ez az én életembe is fordulópontot hozott. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, ahol a feleségem már Szabolcs megyei elnök volt, elindított egy akadálymentesítési programot, melyet állami támogatás is segített. Ebbe én magam is bekapcsolódtam, és az életem összeforrt a megváltozott munkaképességű emberek megsegítésével, helyzetbe hozásával – emelte ki Balogh Zoltán.

A Start Rehabilitációs Vállalat 1988. február elsején kezdte meg működését. A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének vezetése azt kérte tőle, próbáljanak meg közösen munkahelyet teremteni azok számára, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak jövedelemhez jutni, rokkantnyugdíjasok, ellátottak lettek.

– Nyíregyházán, az egyesület akkori épületében kezdtük meg munkánkat, sorra nyitottunk üzemeket nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem Borsodban, Hajdúban, Békésben, és szinte minden olyan helyen, ahol a körülmények erre lehetőséget biztosítottak – idézte fel Balogh Zoltán, aki említett még néhány fontos mérföldkövet a Start történetéből.

Elmondta, az akkori Szociális Minisztériummal, a helyi önkormányzatokkal közösen szociális bolthálózatot hoztak létre. A tanköteles korú, fogyatékos fiatalok részére 1992 szeptemberében szakképző iskolát alapítottak, melyet az akkori népjóléti miniszter, dr. Surján László adott át, a hozzá tartozó kollégium alapkövét pedig dr. Göncz Árpádné, az akkori köztársasági elnök felesége tette le. Gyors ütemben nőtt az üzemeikben foglalkoztatott dolgozók száma. Nemcsak ipari vagy könnyűipari termeléssel foglalkoztak, és foglalkoznak azóta is, hanem a mai napig működtetik a megye legnagyobb nyomdáját, amely a belföldi piacok mellett külföldre is dolgozik.

Fizikoterápiás részleg

– A századforduló előtt megroppant a megyeszékhely ifjúsági és diákétkeztetése, melynek körülbelül egyharmadát társaságunk vette át. A Start Nonprofit Kft. saját területén ma is működtet a megyei kórháznak egy fizikoterápiás részleget, részben saját dolgozói, részben külső betegek részére is – tette hozzá.

Balogh Zoltán a Védett Szervezetek Országos Szövetségének 20 éven keresztül volt az elnöke, most örökös tiszteletbeli elnökként és az elnökség tagjaként dolgozik tovább. Az elmúlt évtizedben megkapta a Magyar Gazdaságért díjat, a Munkaügyért díjat és a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetését is, amikre ugyanolyan büszke, mint a nemrégiben átvett ricsei díszpolgári címre.

TG