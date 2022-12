Az 55-szörös véradó Vincze Menyhért azt mondta, nemcsak másoknak segít a véradással, hanem a saját egészségéért is sokat tesz. Véradás után sokkal frissebbnek érzi magát, örömmel tölti el, hogy donorként jót tehet.

A véradók valódi hősök, önzetlenül segítenek olyan embertársaiknak, akiket nem is ismernek – mondta köszöntőjében Baracsi Endre. A megyei közgyűlés alelnöke több mint 50-szeres véradóként úgy fogalmazott, az életnek a szolgálat ad értelmet, amivel emberek ügye felé fordulunk és véradónak lenni ilyen szolgálat. A véradók közösségéhez tartozni pedig megtisztelő, felemelő érzés.

A szintén rendszeres véradó Román István az ünnepségen arról beszélt, itt az advent időszaka, amikor felerősödik az emberek adakozó kedve, azonban a véradók egész évben a legtöbbet adják magukból. – Akik itt vannak és rendszeresen vért adnak, az egyik legszebb feladatot látják el, azoknak segítenek, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – mondta a megyei főispán. – Ez az ünnepség kiváló alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk a véradóknak és a véradást megszervezőknek is.

KM