– A következő két év teendőit az elmúlt négy év tapasztalatai határozzák meg: a pandémia, a Covid utáni időszak és a háború miatt bekövetkezett ellátási problémák olyan változásokat idéztek elő, amelyekre naprakész válaszokat kell adnunk – így foglalta össze podcast-sorozatunk legújabb részében a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség előtt álló feladatokat a szervezet elnöke, Krivács András, aki a baktalórántházi Fenyves Szálloda és Konferenciaközpont igazgatójaként is érzékeli az ágazat előtt álló kihívásokat. – 2019-ben a turizmus csúcsokat döntött, s azt gondoltuk, arannyal kikövezett tíz év áll előttünk, de jött a világjárvány: egyik nap még telt ház volt a szállodákban, másnap pedig senki. A Covid alatt átrendeződött a piac, és nyárra úgy tűnt, kezd magára találni a szektor, de jött az energiaválság, s az infláció. Komoly súly nyomja a turisztikai ágazat szereplőinek vállát, de megpróbálják úgy átvészelni ezt az időszakot, hogy hosszú távon kamatoztatni tudják a most szerzett tapasztalatokat. A hagyományos értelemben vett gasztronómia a múlté, az már önmagában kevés, ha finom az étel és udvarias a kiszolgálás, a vendégek pluszszolgáltatásokra is vágynak. Ennek eléréséhez egy komplex stratégiát dolgoztunk ki, amelynek célja, hogy olyan rendszer jöjjön létre, amely összeköti a különböző szektorokat, amely a gazdasági szereplőknek hasznos, jövedelmező, a fogyasztók számára pedig elérhető, minőségi szolgáltatást biztosít – mondta Krivács András, aki podcast-ünkben arra kérte a vendégeket, hogy egy kicsit maradjanak itthon, s a külföldi úticélok helyett hazaiakat válasszanak. – Fontos, hogy a turisztikai vállalkozások megmaradjanak, hiszen amellett, hogy nagyon sok embernek adnak munkát, a magyar agrárium számára is felvevőpiacot jelentenek. Bízom benne, hogy a vendégek visszatérnek a hazai szállodákba, és kiváló éttermeinkbe, melyek Európa bármelyik nagyvárosában megállnák a helyüket.