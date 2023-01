Mátészalkán született az év első babája megyénkben, Tóth Zalán 3500 grammal, 53 centiméterrel született január elsején kora reggel 5.30-kor. A baba és az anyukája is jól vannak, egészségesek. Mint azt az édesanyától megtudtuk, kisfia természetes úton jött a világra, második gyerekként érkezett meg a családba. Otthon 9 éves lánytestvére már nagyon várja.

Tóth Zalán

– Mindketten egészségesek vagyunk, jól vagyunk, így az orvosok azt mondták, már szerda reggel csomagolhatunk is és indulhatunk haza Hodászra – mondta Farkas Erika.

Hozzátette, igaz nem az első babáját viszi haza, de egy kicsit izgul, az első után eltelt 9 év sok idő és úgy érzi, újra rutint kell majd szereznie a baba körüli teendőkben.

– Szerencsére a kicsi szépen elkezdett enni, ezzel nem lesz baj. Rengeteget alszik és egyelőre úgy fest: kiegyensúlyozott, nyugodt gyerek lesz, ami persze idővel sokat változhat. Egyébként is azt szokták mondani, nincs két egyforma gyerek a családban, így Zalán is tartogathat „meglepetéseket” – jegyezte meg jókedvűen az édesanya. A Zalán nevet ő választotta kisfiának, a név különlegessége tetszett meg neki, s bár egy jó ideig gyakori névnek számított, most egyre ritkábban választják. Farkas Erika elmondta azt is, a kislányuk mellé mindenképp szerettek volna még egy gyermeket, a lányuk is vágyott a testvérre, a férje pedig egy fiú örökösre, így a családban mindenkinek teljesült az álma. Az anyuka a szociális szférában dolgozik gondozóként, egy ideig maga mögött hagyja a munkát, pihenőre megy kisfia két és fél éves koráig.

Fotó: kórház