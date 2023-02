Önkéntes katonai szolgálatra várja az érdeklődőket a Magyar Honvédség. Ez a szolgálati forma kiváló lehetőség mindazoknak, akik a haza szolgálata mellett behatóbban szeretnének megismerkedni a hadsereggel és annak működésével, és kipróbálnák magukat a különféle honvédelmi feladatokban. Az önkéntes szolgálatra bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, büntetlen előéletű, elvégezte az általános iskolát, és megfelel a különféle háziorvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon.

A jelentkezést a megyeszékhely illetékes toborzóirodáján túl elektronikusan is beadhatják az érdeklődők az [email protected] email-címen.

Sokszínű a paletta

A honvédség 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodája arról tájékoztatta lapunkat, hogy az önkéntes katonai szolgálat hat hónapra szól, ami egyszer ugyancsak hat hónappal meghosszabbítható. A szolgálat ideje alatt a szerződés bármikor felbontható, amennyiben a jelentkező mégsem találta meg számításait a Magyar Honvédség kötelékében, ám annak sem kell aggódnia, aki a szolgálati idő letelte után továbbra is egyenruhában képzeli el a jövőjét.

A kétszer hat hónapot követően ugyanis az önkéntes tartalékos, vagy akár a szerződéses állomány tagja is lehet az illető. A következő képzés március 13-án indul, alapvetően a legközelebbi katonai alakulatnál, napi nyolc órában és két ciklusban.

Az első, összesen nyolc hetes periódusban a leendő önkéntes katonák a területvédelmi zászlóaljaknál kapják meg az alapkiképzést és a lövész szakalapképzést, méghozzá az Egységes Alapkiképzési Programmal megegyezően.

Forrás: Magyar Honvédség

A második "etap" már hosszabb időt ölel fel: a négy hónapos periódus alatt az önkéntes katona választhat, hogy a lakhelyéhez legközelebbi alakulatnál (területvédelmi köteléknél) marad, és alap lövészképzésen vesz részt, vagy a kiképzést egy műveleti besorolású katonai szervezetnél folytatja – vállalva az esetleges helyőrségváltást –, ahol számára az alakulat fegyvernemi tagozódásának megfelelő szakkiképzési foglalkozásokat tartanak. itt rendkívül széles a paletta az ejtőernyős, búvár, speciális lövész képzésektől kezdve egészen a különleges katonai gépjármű, harcjármű, munkagép vezetésééig – tudatta a toborzóiroda, hozzátéve: amennyiben a jelentkező a szakkiképzést választja, meg kell felelnie a katonai szolgálat egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeinek is.

Számos lehetőség

A Magyar Honvédség az illetményekkel is szeretné vonzóvá tenni az önkéntes szolgálati formát, így a kiképzés első periódusára bruttó 232 ezer forint illeti meg a jelentkezőket. A szakkiképzést a nagyobb kihívás mellett a járandóságok miatt is érdemes választani, hiszen magasabb illetményre jogosultak a szakosodó önkéntes katonák. Az ő esetükben a havi illetmény bruttó 296 400 forint. Mindkét esetben magasabb jövedelemre számíthatnak a fiatalok, hiszen 25 év alatt mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

Az alapbéren túl ingyenes ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés és utazási költségtérítés is jár a hazájukat önkéntesen szolgáló katonáknak. A továbbtanulás előtt álló fiataloknak is érdemes magukra ölteni az egyenruhát, hiszen a fentebb említetteken túl plusz pontszámokat szerezhetnek a felvételihez: a hat hónapos alapkiképzést követően 16, műveleti besorolású alakulatnál töltött hat hónap után 32, míg a hat plusz hat hónapos szakfelkészítést követően 64 többletponttal lesznek gazdagabbak. Az önkéntes katonai szolgálat teljesítése után a honvédség kötelekében is könnyebb a továbblépés, mivel az önkéntes katonák előnyt éveznek az Acélkocka Altisztképzési Rendszerbe jelentkezéskor.

KM