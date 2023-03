A Covid–19-járvány hatalmas változást idézett elő a távmunka gyors elterjedésében, ami válasz volt a fertőzés félelmeire és a kormányok által elrendelt korlátozásokra. A modern társadalomban nincs ehhez fogható, a munkakörülményeket széleskörűen érintő robbanásszerű változás. Ilyen fordulat csak a két évszázada történt ipari forradalomhoz hasonlítható, ami jelentős hatással volt nagyon sok dolgozóra.

Egy 27 országra (köztük Magyarországra is), kiterjedő kutatás adatokat gyűjtött a távmunka jelenlegi szintjéről, a munkáltatók terveiről és az alkalmazottak kívánságairól, az ingázási időről, a távmunkarészvételben való hajlandóságról. A két felvétel 2021. július végén, illetve 2022. január végén zajlott le. A minta aszimmetriát mutat a magasan iskolázott személyek irányába. Ezek a megfigyelések csak azokra terjedtek ki, akiknek van okostelefonjuk, számítógépük, táblagépük és hasonló eszközük, mert csak ők tudtak részt venni az online felvételben.

A távmunkával töltött teljes fizetést adó munkanapok száma átlagosan heti 1,5 nap (hazánkban 1,7), ami a 2021 közepétől 2022 elejéig tartó időszakra vonatkozik, a legrövidebb idejű otthoni munkát Dél-Koreában (0,5) és Tajvanon (0,8 nap) végezték, az Egyesült Államokban heti 1,6, Indiában 2,6 napot töltöttek ilyen munkavégzéssel.

A sokáig fennmaradó fertőződési kockázatok miatt az emberek preferálni kezdték a munkavégzésnek ezt a formáját. Az internet, a felhő felbukkanása, a kétirányú videotechnológiák már a járvány előtt létrehozták a távmunkára való átlépés feltételeit. A felvétel adatai szerint az alkalmazottak a heti kétnapos távmunka lehetőségét úgy veszik, mintha fizetésüket 5 százalékkal megemelték volna. A távmunkában dolgozók egynegyede otthagyná a cégét, ha a munkáltató arra kötelezné őket, hogy újra öt napon át a munkahelyükön végezzék munkájukat, és olyat keresne, ahol engedélyezik a távmunkát.

Sok időt spórolnak

Az ingázási idő megtakarítása a legfontosabb előny az e munkatípusban dolgozók számára. A napi lakásról munkahelyre oda-vissza utazás átlagos ideje 64 perc, ami az Egyesült Államok 48 percétől (Magyarországon 58) az indiai 93, illetve a kínai 96 percig szóródik. A nők jobban értékelik a távmunka nyújtotta előnyöket, mint a férfiak. A házasok nagyobb arányban választanák a távmunkát, főleg a 14 éven aluli gyermekes családokra igaz ez. Az ingázási idő növekedésével nagyobb a hajlandóság arra, hogy a felajánlott távmunkát elfogadják.

A járvány alatti otthon végezhető munka is fontos tényező volt a vírus terjedésének lassításában. Az országok közötti távmunkában mért különbségekben jelentős szerepe volt a kormányzati lezárások eltéréseinek és a pandémia előtti „digitális előkészítettségnek”.

Előnyök, hátrányok

A munkáltatók a Covid–19-járvány után átlagosan csak 0,7 nap távmunkát terveznek. Az alkalmazottak heti 1,7 napot szeretnének otthon végezhető munkával tölteni. Általánosan megállapítható, hogy az alkalmazottak minden országban több időt szeretnének távmunkában dolgozni, mint amit a munkáltatók terveznek. Az otthoni munkavégzés lehetőségét a dolgozók nagyra értékelik. A távmunka legnagyobb előnyének az ingázás kiváltását tekintik (51%). 41 százalékuk (több választ is elfogadtak) a rugalmas munkaidőt nevezte meg, ugyancsak 41 százalékuknak fontos, hogy kevesebb időt kell tölteni tisztálkodással, munkába készüléssel, 37 százalékuk a nyugalmat nevezte meg, míg 18 százalékuk a kevesebb értekezletet. A munkahelyi feladatvégzés előnyénél 49-49 százalékuk a személyes együttműködést és a szocializációt, 41 százalékuk a munka és a személyes élet elhatárolódását, 40 százalékuk a jobb felszereltséget említette meg.

A távmunka kiterjeszti a személyes szabadságot, javítja az életminőséget, új foglalkoztatási lehetőséget teremt. A technika által felkínált távmunka-lehetőségeket viszont nem vagy alig használták ki a járvány előtti időszakban. Ha nincs a járvány, a távmunkában elért mai eredményeket csak igen lassan, hosszú éveken át érték volna el. A járvány alatt a távmunka elfogadottsága dinamikusan emelkedett minden országban. Az otthoni munkára ajánlatot kapott dolgozók között sokkal kevesebb a hezitáló, mint előtte. A járvány visszatérésétől való félelem miatt a dolgozók közül is egyre többen preferálják a távmunkát, még azok is, akik kezdetben idegenkedtek tőle. Az otthon végezhető munka nemcsak a benne részt vevőknek nyújt előnyt, hanem a családtagoknak is. Mégsem állítható, hogy mindenki számára kívánatos, mert sokan vannak, akik igénylik, hogy a munkatársakkal találkozzanak. Tanulni akarnak tőlük, de fontos számukra a hálózatépítési lehetőség kihasználása is.

Szerzett jognak tekintik

Az amerikai cégek tömege engedélyezi az egy- vagy kétnapos távmunkát, hogy boldognak lássa alkalmazottait, és mérsékelje a bérkövetelési nyomást. Elon Musk viszont előírja a Tesla dolgozóinak, hogy hetente legalább 40 órát a munkahelyükön dolgozzanak. Ő úgy látja, hogy a szenior munkatársak fizikai jelenléte sokat segít a fiataloknak, akiktől tanulhatnak. E sorok írójának a Nemzetközi Statisztikai Figyelőben megjelent dolgozata is hangsúlyozza, hogy az éveken át tartó heti többnapos távmunka beszűkítheti a munkavállaló munkahelyi kapcsolatait, és könnyen depresszióba tolhatja az egyént. Az otthoni körülmények számos esetben nem alkalmasak a nyugodt, nagy figyelmet igénylő munka elvégzésére. Figyelemre méltó, hogy a távmunkát a dolgozók szerzett jognak tekintik, és nem szívesen mondanának le az otthoni munkavégzés előnyeiről.

Prof. Hajnal Béla, a közgazdaság-tudomány kandidátusa



Illusztráció: Shutterstock