Május elsejétől minden eddiginél kedvezőbb bérletrendszer használatával a teljes vármegyét, sőt akár az egész országot be lehet utazni a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV járatain. Az új vármegye- és országbérlet-konstrukcióban csökken a családok havi közlekedési ráfordítása, javulnak a vidéki mobilitási lehetőségek és az életminőség, ezáltal népszerűbbé válik a környezetbarát kötöttpályás és az autóbuszos közlekedés – írja közleményében a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. A teljes árú vármegyebérletet 9450 forintért lehet majd megvásárolni várhatóan április utolsó hetétől, az országbérlet ennek duplájába fog kerülni. A tanulók mindkettő esetében 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe. – Annak, aki jelenleg 10 ezer forintnál többet fizet havonta azért, hogy a munkahelyére naponta vonat- vagy buszbérlettel utazzon, mindenképp megéri majd áttérni az új vármegyebérletre – mondta lapunknak Papp Nikoletta, akinek 25 ezer forint a havibérlete jelenleg.

Májustól kizárólag harmincnapos érvényességű vármegye- és országbérleteket bocsátanak ki a szolgáltatók: a teljes árú vármegyebérlet 9450 forintba kerül majd, az országbérletért ennek kétszeresét, 18 900 forintot kell fizetni. A diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos tanulók mindkettőt 90 százalékos kedvezménnyel vehetik meg – áll a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Mint írják, az új bérleteket mindenkinek érdemes lesz megváltania, aki havonta ma ennél többet költ vasúti vagy buszos közlekedési jegyre, bérletre vagy üzemanyagra.

Úgy fogalmaznak, hogy az ország- és vármegyebérletekkel több ezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, ha a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között.

Van néhány kivétel

Az országbérlet a hosszabb távolságokra vagy a legalább két vármegyén át ingázók számára kínál új és versenyképes alternatívát. Az új bérletnek köszönhetően a hosszabb távolságú, például családlátogatási, kirándulási célú utazások is könnyebben tervezhetővé, olcsóbbá válnak, így a MÁV–Volán-csoport új bérletkonstrukciói várhatóan a hazai idegenforgalom élénküléséhez is hozzájárulhatnak.

A vármegye- és az országbérlet növeli és egyetlen esetben sem szűkíti az utasoknak kínált bérletválasztékot: minden jelenlegi jegy- és bérlettípus május elsejét követően is megmarad, így mindenki a számára legkedvezőbb megoldást választhatja.

Fontos tudni – írják –, hogy a megszokott kedvezmények az új bérlettípusok esetében is igénybe vehetők, azaz a kedvezményes bérletek vásárlására jogosult utazók az ország- és a vármegyebérleteket is így vásárolhatják meg.

Néhány kivétellel számolni kell: a vármegye- és országbér­lettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első osztályú kocsiban vagy prémiumszakaszban sem lehet majd az új bérletekkel utazni – még a felár vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem.

Kitértek arra is, hogy a félreértést sokak számára az okozta, hogy a feláras és nem feláras kocsikat egyaránt továbbító vonatok nem feláras kocsijaiban a vármegye- vagy országbérletekkel is lehet majd utazni.

Az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon.

Ugyanakkor a helyközi (távolsági) buszokra és a MÁV-Start járataira a városhatáron belül is felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet kellene válta­niuk. Az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, ahol a vármegyében a kiindulási és a célállomásuk van. Ugyanakkor egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz, ha a busz vagy vonat ugyan két vármegyét is érint, de a cél­állomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás, és az utas nem száll le a járműről a másik vármegyében.

Érdemes átgondolni

A vármegyeszékhelyen élő Boczák Zsolt 14 éve tanít Tiszavasváriban, a Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégiumban. Mint azt lapunknak elmondta, Nyíregyházáról busszal szokott bejárni a munkahelyére.

– Eddig sosem volt bérletem, minden alkalommal jegyet vettem a buszon. Egy bizonyos keretig van pedagóguskedvezményem, ezzel az 560 forintos jegyhez féláron juthatok hozzá. Az új bérletrendszerről hallottam, de még nem olvastam utána. Ki fogom számolni, hogy éri meg nekem jobban, és nincs kizárva, hogy a rendszeres jegyvásárlás helyett bérletre váltok – mondta a Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium magyartanára, Boczák Zsolt.

– A 30,1 és 35 kilométer közötti havibérletem most 24 900 forintba kerül. A munkahelyem ennek a 86 százalékát megtéríti, így nekem 3486 forintot kell saját zsebből kifizetnem, hogy naponta bejárjak a nyíregyházi munkahelyemre. Egy időben autóztam, mert sem helyhez, sem időhöz nem kötött ilyenkor az ember, azonban az üzemanyag árának emelkedése, a parkolási nehézségek miatt – ha nem volt parkoló, hová álljak, vagy óránként túl drága volt fizetni érte – visszatértem a buszhoz – mondta el érdeklődésünkre Papp Nikoletta.

– Amikor hallottam az új vármegyebérletről, utánanéztem, és a 9450 forintos ár teljesen korrekt. Nekem így alig kétezer forintot kell állnom a költségekből, ami éves szinten már nem kevés, így biztos, hogy ezt választom majd a bevezetést követően – jegyezte meg az Tiszavasváriban élő fiatal nő, aki szerint a munkáltatóknak, pláne, ha sok vidékit foglalkoztatnak, sem lesz mindegy, mennyit fizetnek a dolgozóik munkába járása után, érdemes lesz az új konstrukcióra ösztönözni az ingázókat.

