– Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosaként számomra a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlesztő környezetet tudjunk biztosítani a zónában – jelentette ki dr. Szabó Tünde. Az országgyűlési képviselő hozzátette: – Jó hír, hogy még sikeresebb, innovatív irányban újul meg a területfejlesztési politikánk. Mindez a stratégiánkat igazolja: rövid idő alatt, fontos szereplőkkel számos megállapodást kötöttünk. Ennek lényege, hogy az elkövetkező időszak céljait lokális konzultációk fogják jellemezni. Vagyis jobban bevonjuk majd a régiókat a területfejlesztési döntések előkészítésébe és végrehajtásába azért, hogy az európai uniós források a legjobban hasznosuljanak a következő időszakban.

– Kormánybiztosként és országgyűlési képviselőként is egyaránt számíthatnak rám a nyíregyházi és a zónában élő polgárok. Mindkét téren a prioritásom a fejlődés előmozdítása, a foglalkoztatás további bővítése, valamint a munkahelyteremtés. Az egész térség kiváló teret nyújt a bővítéshez. Egyre vonzóbb befektetési helyszínként szerepelünk a térképen: bővülnek az ipari parkok, a beruházások pedig közel vannak az európai piacokhoz. Nagy öröm számomra, hogy a nehézségek és a kihívások mellett számos tervünk valósult meg Nyíregyházán. Megújultak a közintézményeink, iskolák, óvodák, bölcsődék (sz)épülnek, és a régi épületek energetikai korszerűsítésére is van forrás. Ahol lehet, friss aszfaltot kapnak az utak. Óriási a jelentősége annak, hogy a Déli Ipari Park 2022-ben újabb 15 milliárd forint kormányzati támogatásban részesült, a park bővítése, a területek előkészítése és infrastrukturális modernizációja érdekében. Így egy rendkívül jó adottságokkal rendelkező, új beruházók fogadására alkalmas iparterület jön létre, összesen 323 hektárral bővülve.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel letettük a tavalyi év harmadik legnagyobb hazai beruházásának alapkövét Nyíregyházán. Mindezzel 300 milliárd forintos, városunk történetének legnagyobb beruházása indulhatott el: a W-Scope első európai gyára az egész régiónak közös siker. A LEGO ősszel egy 53 milliárd forintos beruházással ünnepelte a fennállásának 90. évfordulóját Nyíregyházán. E két példa is bizonyítja, hogy a befektetők nagy lépéseket tesznek felénk. Célunk, hogy minden szempontból kiváló feltételek fogadják őket.

Dr. Szabó Tünde kitért a közlekedés feltételeinek fejlesztésére is:

– A rossz minőségű közút megnehezíti a közlekedők mindennapjait. Csökkenti a turisztikai vonzerőt is. Azonban a kormány ezen a téren is kiemelt feladatának tekinti a térség felzárkóztatását. Az 5 milliárd forintos kormányzati útfejlesztési programnak köszönhetően számos út megújult. Büszkék lehetünk arra, hogy minden nehézség ellenére gyakoriak az útfelújítások, útfejlesztések. Emellett megépül az M35-ös autópálya Debrecen–Nyíregyháza és Nyíregyháza–Debrecen csomóponti ága Görbeházánál. Az önkormányzattal közösen mindent megteszek a 4-es főútnak a két vármegyeszékhely közötti szakaszának kétszer két sávosra bővítéséért.

Újabb monumentális újdonsággal gyarapodik hamarosan a Nyíregyházi Állatpark – erre is kiemelt figyelmet fordít dr. Szabó Tünde.

– Nyáron is folytatódtak a beruházások az állatparkban, amely közös büszkeségünk: Európában is egyedülállónak számít Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága. Nagy boldogság számomra, hogy tavaly ismét a nyíregyházi lett a kontinens legjobb állatkertje a 250 és 500 ezer látogatószám közötti kategóriában. Úgy gondolom,. ez az eredmény méltán ad okot arra, hogy sok család választja úti célul a különleges hangulatú állatparkot, hogy itt osztozzanak a közös kirándulás élményeiben. Gratulálok az állatparknak a nagyszerű eredményeihez, számíthatnak rám a jövőben is!

A barcelonai olimpia ezüstérmesének, a korábbi sportért felelős államtitkárnak szívügye Nyíregyháza sportélete.

– Büszkén jelenthetem, hogy számos nagy volumenű sportberuházás valósult meg az elmúlt évek során. Például új városi uszodával, jégpályával, atlétikai centrummal gazdagodott a város, 27 sportparkot építettünk, valamint számos köznevelési intézményben újítottuk meg a sportpályákat. A régi stadion helyén egy multifunkcionális, a nagyközönség számára alkalmas és egyedülálló, jól felszerelt létesítmény épül. Elengedhetetlen, hogy a sport és azon belül az egészséges életmód népszerűsítése még tovább erősödjön. Fontos nekem, hogy a diákoknak és a sportolni vágyó lakosoknak a XXI. század kihívásainak megfelelő sportolási körülményeket biztosítsunk. Ebben az esztendőben is minden téren megújítjuk a térség jövőbeli lehetőségeit – legyen az sportélet, közlekedési infrastruktúra, turizmus, logisztikai rendszer vagy raktározási bázis.

LTL