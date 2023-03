A Ford bejelentette, hogy hamarosan néhány európai piacra begurul az amerikai autólegenda, a Ford Bronco terepjáró. Keveseknek adatik meg, hogy hozzájussanak az ikonikus modellhez, hiszen szigorúan korlátozott darabszámban jelenik meg a kontinens márkakereskedéseiben. Az autó beceneve: G. O. A. T. (Goes Over Any Type of Terrain, azaz Bármilyen Terepet Legyűrő).

A márka sajtóközleményéből kiderül, hogy a Bronco a Ford kalandvágyának szimbóluma. A tervezők olyan autót akartak alkotni, ami az eredeti modell sokoldalúságát, élvezetes vezetési élményét és szabadságérzetét kínálja.

