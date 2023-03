A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja (röviden: NLV Klub) megalkotott egy PROFI-T-ABILITY elnevezésű logisztikai társasjátékot, melynek alapvető célja, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolás diákok, a nagyvállalatok és az oktatási intézmények között, így segítve a diákok pályaorientációját. A klubnak több mint 150 tagja van, akik között termelőcégek és multinacionális nagyvállalatok, valamint logisztikai, raktározási és ellátási láncok vezetői szerepelnek.

A klub kezdeményezésére a nyírbátori székhelyű Unilever Magyarország Kft. hétfőn délelőtt 15 darab társasjátékot adományozott a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két oktatási intézményeinek, a Tiszalökön működő Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a vármegyeszékhelyen található Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium tanárainak és diákjainak – az átadóünnepséget az Inczédy-iskola területén működő Központi Képzőhely aulájában rendezték meg.

A két szakképző iskola tanulói élesben, két csoportban ki is próbálhatták a PROFI-T ABILITY társasjátékot, próbára téve ezzel saját logisztikai képességeiket.

A diákokat először a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubjának főtitkára, Szász Levente köszöntötte. Elmondta, örül annak, hogy az Unilever is beállt a társasjáték és a logisztika, mint szakma népszerűsítése mögé.

Herczku Márton, a Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója beszédében kifejtette, nagyon reméli, hogy a logisztika szakirányon tanuló diákok ezen a pályán maradnak majd.

– Fontosnak tartom, hogy az iskolánk, és azon keresztül a diákjaink is élő kapcsolatot alakítsanak ki a régióban működő nagyobb cégekkel, ezért is örömteli, hogy a Nyírbátorban működő Unilever Magyarország Kft. meghívott bennünket egy jövőbeni gyárlátogatásra – emelte ki az intézményvezető, akinek beszéde után Ferencz Fanni HR vezető és kollégája, Varga Ákos mutatta be egy néhány perces prezentációban az Unilever nyírbátori gyáregységének működését.

Elhangzott, logisztikai munkakörre manapság nagyon nehéz megtalálni a megfelelő szakembert, ugyanis hiányoznak a szakmához elengedhetetlen kulcskészségek, mint például a megfelelő szintű idegen nyelvi ismeret, vagy a szakmai gyakorlat, a nyári diákmunka során megszerezhető munkatapasztalat.

– Ez a társasjáték is erősíti azokat a kulcskészségeket, amit a logisztikai munkakör megkövetel – fogalmazott a HR vezető.

Az Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium 11.évfolyamos diákjával még a játék megkezdése, illetve az átadóünnepség előtt beszélgettünk. Mint azt a nyíregyházi Horváth Kiara elmondta, kaptak egy néhány perces „fejtágítót” a szabályokról, amik egyébként egyáltalán nem bonyolultak, de rákényszerítik az embert az alapvető logisztikai ismeretek megfelelő használatára.