Így történt ez az idén februárban is, civil szervezetünk farsangi mulatságán. A jó zene és a vidám időtöltés hívószavára közel negyvenen gyűltünk össze az igazgatóság nyíregyházi székhelyén. Antal Józsefné Bea elsőként elnökünk, Radványi Ferencné szeretetteljes üdvözletét tolmácsolta a mulatni vágyóknak, majd Ki vagyok én?, illetve Igaz vagy hamis? játékokkal versenyeztette meg a hat asztaltársaságot. Nyolc klubtagunk mambó produkcióval lépett közönség elé, egy házaspár Mexikó vidékét idézte meg hatalmas sombrero kalapokban, de lelkesen tapsoltak a farsangozók akkor is, amikor egy cigány asszony ropta a táncot. Remek buli volt, erről számtalan fotó és egy videófilm is tanúskodik, amelyeket jómagam – mint az egyesület vizuális krónikása – készítettem.

Demjanovich Emil

egyesületi tag