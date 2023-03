Minden település működésében vannak fontos dátumok, határidők. Az egyik ilyen a költségvetés benyújtása, elfogadása. – Ez az év első időszakának legfontosabb döntése, hiszen a költségvetés megadja a város működésének kereteit, tartalmazza a tervezett fejlesztéseket – mondta lapunknak dr. Hanusi Péter.

Mátészalka polgármesterétől megtudtuk, 3 milliárd forint maradvánnyal tudtak „fordulni”, az új projektek támogatására az idén csaknem 2 milliárd forint jut. – A költségvetés megalkotásakor az első a működésünk, valamint a jogszabályi béremelések biztosítása volt, de kezelni kell az energia- és az élelmiszerárak növekedését is – mondta dr. Hanusi Péter, aki beszélt az iparűzési adó jelentőségéről, amely 40 százalékkal haladja meg a tavalyi előirányzatot. Ezzel kapcsolatban kiemelte, a vállalatok adófizetési morálja kiemelkedő, az életminőség javítását jelentik a helyi vállalatok. Dr. Hanusi Péter szólt a 130 millió forint értékű, folyamatban lévő útfejlesztésről, a temető felújításáról, a kispiac megépítéséről és az M49-es útszakasz tervezett fejlesztéséről is – ezek mind-mind sarokpontjai az idei költségvetésüknek, amit egyhangúlag fogadott el a város képviselő-testülete.

Három fontos pillér

A nyírbátori önkormányzat az idén 10,5 milliárd forintból gazdálkodhat, ám ez az összeg Máté Antal polgármester szerint az év végére elérheti a 12 milliárdot. – Vannak ugyanis olyan nyertes projektjeink, amelyeket még nem építettünk be a költségvetésünkbe, emellett mindig az előző évi szinten tervezzük az adóbevételeinket, amik várhatóan az idén is nőni fognak – magyarázta a városvezető.

– A büdzsénk három pillérre épül. Az egyik a megemelkedett energiakiadások finanszírozása, a másik sarokkő a bérek kérdése – tíz százalék feletti bérnövekedéssel kalkuláltunk, ami jelentős többletköltség, figyelembe véve, hogy az önkormányzatnak körülbelül ötszáz munkavállalója van. A harmadik nagy pillér a beruházásoké. Itt kiemelném a tíz nyertes TOP pluszos pályázatunkat, melyeknek köszönhetően 4,5 milliárd forintot fordíthatunk fejlesztésekre, de vannak olyan, főként saját projektjeink, amelyek átnyúlnak erre az évre. Újabb dolgozói garzonokkal bővül a nyírbátori lakópark, közel ötven lakást alakítanak ki, elsősorban pályakezdőknek. A tervezési szakasz lezárult, ha minden jól alakul, az év második felében megkezdődhetnek a munkálatok. Hiszek abban, hogy bérlakásokat kell építeni, mert bár a kormány lakástámogatási programja jó, szükség van rá, a fiataloknak át kell vészelniük valahol azt az 5–10 éves átmeneti időszakot, amíg beköltözhetnek az első saját otthonukba. Az idén elindul az idős lakóparkunk építése is, azt látjuk ugyanis, hogy ez a korosztály nagy családi házakban él, a megnövekedett rezsiköltségeket azonban nem tudják finanszírozni. Nekik szeretnénk alternatívát kínálni kis alapterületű, modern, alacsonyabb fenntartási költségű sorházainkkal – magyarázta Máté Antal polgármester.

Önerőt nem tudnak biztosítani

– Az utóbbi években megvalósultak azok a legfontosabb beruházások, amelyeket korábban célként tűztünk ki és amelyeknek köszönhetően jókora előrelépés történt az infrastrukturális fejlesztések terén – fejtette ki Orosz László, Piricse polgármestere és hozzátette: az idei költségvetésük 444 millió forint.

– Nem szeretnénk veszteséggel zárni az évet – remélem, feszes gazdálkodás mellett meg tudjuk majd oldani. Ebből az összegből csak a közmunka 150 millió forint, de benne van egy 80 milliós útfelújítási pályázat is. A Nyár utca rekonstrukciójára nyertük el, hogy még biztonságosabb legyen a közlekedés. A szociális bérlakások építésére 60 millió forintot terveztünk, a fennmaradó összeg a konyha, az óvoda, a bölcsőde működésére megy el. A védőnői szolgálatot fél évig kell csak finanszíroznunk, mert júliustól az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik a védőnői ellátásról. Ahol tudunk, takarékoskodunk az energiával is, hogy csökkenthessük a rezsiszámlákat. Most egy aprítékkal működő kazánt szeretnénk rendbe hozni, hogy a gázt kiválthassuk.

– Az önkormányzati dolgozók bérét évek óta nem rendezték – szeretnénk, ha ez megoldódna és hogy az óvoda, s a hivatal munkatársai béremelést kapnának. A bölcsődében foglalkoztatottak kaptak legutóbb egy kis bértámogatást, az ott dolgozó fiatalok pedig a kormány által biztosított kedvezményeket is igénybe tudják venni. Sajnos olyan fejlesztésekben nem tudunk gondolkozni, amelyekhez önerő szükséges, de a lehetőségekhez képest továbbra is mindent megteszünk a településért.

KM

Borítókép: Újabb dolgozói garzonokkal bővül a nyírbátori lakópark | Fotó: Önkormányzat