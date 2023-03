Erősebbek vagyunk együtt! – hangzik a Türk Államok Szervezetének jelmondata, ami tökéletesen illik a csütörtöki rendkívüli csúcstalálkozóhoz, amelyet Azerbajdzsán hívott össze. Az Ankarában tartott értekezleten részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Hóvári János, a Türk Államok Szervezetének magyarországi igazgatója. A magyar delegáció tagja volt dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő is, aki lapunk kérdésére elmondta: Ilham Aliyev azeri miniszterelnök a Törökországot sújtó pusztító földrengés után arra kérte a Türk Államok Szervezetét, hogy hozzanak létre olyan közös együttműködéseket, amelyek katasztrófavédelemhez, vészhelyzetkezeléshez és humanitárius segítséghez kapcsolódnak. Ezt a zárónyilatkozatban alá is írták a tagok. A pusztító erejű természeti katasztrófát követően megmozdult az egész világ – köztük Magyarország is – annak érdekében, hogy a bajban segítséget és támogatást nyújtsanak a földrengés okozta károk felszámolásában. Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan mindenkinek köszönetet mondott, és háláját fejezte ki a hazájának nyújtott segítségért – részletezte dr. Tilki Attila. Emlékeztetett rá, 2018 szeptembere óta Magyarország megfigyelői státusszal rendelkezik a tanácsban, 2019 szeptemberében pedig Budapesten nyitották meg a tanács európai képviseletét.

A mezőgazdaság kulcstéma lesz

– Az ukrajnai háború és energiabiztonsági kérdések álltak a csúcstalálkozó középpontjában, ez utóbbiban Azerbajdzsán szerepe jelentősen felértékelődik, hiszen az onnan érkező energia Törökországon keresztül jut el hozzánk, ilyen szempontból is fontos a török–magyar együttműködés. Nem véletlen, hogy a bilaterális megbeszélésen, ahol Erdogan elnök úr és miniszterei a magyar delegációt fogadták, komoly gazdasági kérdésekről is szó volt – folytatta dr. Tilki Attila, aki a Türk Államok Szervezetén belül működő Bölcsek Tanácsának magyar tagja. – A tanácsnak fontos döntés-előkészítő szerepe van, a végső döntést azonban a miniszterelnökök hozzák meg. Elindítjuk a Türk Államok Befektetési Alapját is, amely azt segíti elő, hogy a türk államokból Magyarországra is érkezzen tőke. – Jól alakulnak hazánkban Törökország és a türk államok befektetései, a magyar–török kereskedelmi kapcsolatok mérlege 55 százalékkal erősödött 2021-ben az előző esztendőhöz képest, a többlet 1 milliárd dollárt tett ki, s biztos vagyok benne, hogy ez tovább javul majd – vélekedett az országgyűlési képviselő.

– Nyíregyházán játszik két török röplabdázó, így már adott a sportkapcsolat, másrészt egy szabolcs-szatmár-beregi szakképző intézménnyel szeretnének a törökök komoly kapcsolatot kialakítani, azaz a még szorosabb oktatási, gazdasági és kulturális együttműködés is körvonalazódik – válaszolta dr. Tilki Attila arra a kérdésünkre, vármegyénk hogyan profitálhat ebből az együttműködésből. – A török nagykövet asszony, Gülsen Karanis Eksioglu már járt a vármegyénkben, Nyíregyháza polgármesterével, dr. Kovács Ferenccel is találkozott, s minden bizonnyal vezet még erre az útja. Hívtam Szabolcs-Szatmár-Beregbe török befektetői csoportot, a mezőgazdaság kulcstéma lesz, s agrármegyeként az ebben rejlő lehetőségeket mindenképpen ki kell használnunk – említette a jövőről a Bölcsek Tanácsának magyar tagja, akit büszkeséggel töltött el, hogy a szövetség minden tagállama gratulált Magyarország nemzeti ünnepéhez, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján.

KM

Borítókép: Aksakallar Binali Yildirim (jobbra), a volt és Recep Tayyip Erdogan, a jelenlegi török miniszterelnökkel az ankarai csúcstalálkozón | Fotó: dr. Tilki Attila archívuma