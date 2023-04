Április 8-án két társa is elkísérte a tiszadobi holtághoz, Paulik József és Györgye­vics Tamás. – Szombaton dél körül érkeztünk meg a holtághoz, halradarral megnéztük a mélyebb töréseket, kerestük az akadókat, ahol a harcsa rejtőzködhet ilyenkor. A légnyomásra is figyeltünk, kedvező volt számunkra a magas érték – elevenítette fel a horgászatot Pintye Róbert. – Mind a négy botunkon kárász volt a csali. A készségeket csó­nakkal húztuk be az általunk jónak vélt helyekre. Volt több olyan kapásunk is, amit inkább hallopásnak neveznek a horgászok.

– Este 9 óra körül már erőteljesebb volt a kapás, sikerült is megakasztani egy közel 15 kilogrammos harcsát. Újabb hallopások következtek, hajnali fél kettőkor pedig egy közel 40 kilogrammos harcsát sikerült megakasztani, de végül leakadt. Hajnali 3 órakor sikerült még egy kisebbet, olyan 10 kilogramm körülit fogni, hét órakor pedig összepakoltunk. A holtágban vannak egyébként 80-90 kilogrammos bajszosok is. Valamelyik nap még kimegyek a holtághoz, hiszen most már tudom, hol érdemes harcsáznom.

KM