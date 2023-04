– A múzeumfaluban és az Arany-iskola sporttáborában 3-3, a Kisvakond táborban és a Futurobi játszóházban 8-8 turnusban várják a gyerekeket, a nagyobbak szülei pedig új lehetőségként a robotikát és a programozást előtérbe helyező digi tábort, illetve a természettudósok táborát is választhatják. A diákoknak csak az étkezés költségét kell megtéríteniük – ennek ára 10 ezer forint –, de annak, aki év közben mentességet kap, ezt sem kell kifizetnie. Jelentkezni az oktatási intézményekben a szervező pedagógusoknál lehet április 12-étől – mondta az alpolgármester és hozzátette: annak, aki több turnusban is táborozna, a második héttől ki kell fizetnie az önköltségi árat, 35 ezer forintot.

A Kisvakond tábor június 19-étől augusztus 11-éig várja a gyerekeket

Várja őket a balatoni nyár

Dr. Hudákné Fábián Nóra elmondta: június 18–augusztus 30. között a szigligeti gyermeküdülőben 11 turnusban közel ezer nyíregyházi általános iskolás táborozhat.

– Óriási az érdeklődés a balatoni nyaralás iránt, melynek költsége gyerekenként, turnusonként 46 ezer forint. A szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű diákok 10 ezer forint kedvezményt vehetnek igénybe – ez ehhez szükséges papírokat április 17-éig kell leadni a szervező pedagógusoknál – mondta a táborvezető, aki a programokról is beszélt. – A diákok akkor is nagyon jól érzik magukat Szigligeten, ha netán esne az eső, hiszen elmegyünk a sárvári élményfürdőbe, a tapolcai tavas barlangba, megnézzük a sümegi lovagi tornát és a szigligeti várat is felkeressük.

A tájékoztatón elhangzott: a táborok megszervezését az önkormányzat 80 millió forinttal támogatja, a cél ugyanis az, hogy a lehető legtöbb gyerek töltse tartalmasan a nyári szünetet.

KM