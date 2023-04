Hamarosan elhagyjátok azt a megszokott, biztonságot nyújtó közeget, ahol tanultatok, alkottatok és számtalan olyan dologgal gazdagodtatok, mellyel a nagybetűs élet kapujában el tudjátok dönteni, merre induljatok, merre menjetek tovább – osztotta meg gondolatait Takács Zsófia diákpolgármester pénteken a városházán, ahol friss virágillat lengte be a dísztermet: az idei központi ballagási ünnepségre Nyíregyháza húsz középiskolájából érkeztek diákok. Az idén húsz intézmény 85 osztályából összesen 1976 tanuló ballag el és választ pályát, hivatást magának.

Dr. Kovács Ferenc polgármester úgy fogalmazott: a legfontosabb, hogy olyat tanuljanak, amit szeretnek és jól érzik magukat benne, olyan munkahelyet válasszanak, ahol szívesen dolgoznak. Köszöntője elején azt mondta, számára az egyik legkedvesebb ünnepség a központi ballagás, ilyenkor ő is visszagondol egy picit a diákéveire, a szépre jó szívvel, a rosszra humorral, hiszen csak később érti meg az ember, hogy mindenből lehet tanulni. Azt javasolta a tanulóknak, gondolják át ők is, mi mindent adott nekik iskolájuk, tanáraik, barátaik, mit visznek magukkal tovább.

– Az önkormányzat és a városvezetés is nagyon fontosnak tartja ezt a mérföldkövet az életetekben, és azon dolgozik, hogy minél több fiatal maradjon itt vagy jöjjön vissza Nyíregyházára, amihez két dolog biztosan kell: munkahely és lakhatás. Ezért indítottuk el négy évvel ezelőtt a Nyíregyháza hazavár programot, amelyben az állam mellett az önkormányzat is támogatja az első lakás megszerzését. S mivel nagyon sok tehetséges fiatal tanul a városban, szeretnénk, ha munkát is találnának magunknak, gazdaságfejlesztési programunkban ez kiemelt cél. Gondolom, hallottak azokról a beruházókról, amik nemrég érkeztek Nyíregyházára, s melyek új munkahelyeket jelentenek helyben. Fontos tudni, hogy ezeknek a cégeknek jórészt magasan képzett szakemberekre lesz szükségük, új perspektívát nyitnak a foglalkoztatásban – szólt a fiatalokhoz a polgármester, majd gratulálta a diákok tanárainak munkájához, a középiskolásoknak pedig jó felkészülést kívánt a közelgő érettségire.

Ezután a hagyományokhoz híven dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila alpolgármester ajándékot adott át a végzős diákoknak.

A ballagási ünnepség alatt a Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanszakos növendéke, Tar Péter Mátyás citerázott, Ujj Dorottya verselt, és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjai, Gégényi Dániel Imre és Schmidt Lotti gitároztak. Az esemény végén a nagy csoportkép is elkészült a városháza előtti főtéren.

„Megtanítottak minket szeretni...”

– Hiányozni fog a Zrínyi, mert egy nagyon összetartó, családias közösségbe jártunk négy éven át. Nehéz lesz elszakadni onnan, biztosan vissza fogok járni beszélgetni a tanárokkal, diákokkal – mondta Dankó Nóra Virág az ünnepség után.

– Úgy vélem, hogy nemcsak színvonalas oktatást és szerteágazó tudást kaptuk a tanárainktól, hanem megtanítottak minket szeretni. A Zrínyi-gimnázium abban is különbözik más iskoláktól, hogy a pedagógusok odafigyelnek a közösségépítésre, amitől jól érzi magát a diák az intézményben – erről már Gavola Bálint végzős diák beszélt.

Mint megtudtuk, a nyíregyházi Zrínyi-gimnázium igazgatójának, Huszárné Kádár Ibolyának ez az utolsó tanéve a pedagóguspályán, 42 év után nyugdíjba vonul. Elárulta, ezen a hétvégén fogja megfogalmazni az iskolai ballagási beszédét, amiben igyekszik elkerülni a kliséket, s ő is búcsúzni fog.

Elmondta, a mostani tanév végre egy teljes évük volt, nem volt járványhelyzet, jelenléti oktatásban tanulhattak.

– A mostani végzősöktől egy jó másfél évet vett el gimnáziumi életükből a covid-járvány, de igyekeztünk bepótolni az elmaradt közösségi rendezvényeket, élményeket. Természetesen nagyon sokat dolgoztunk, hiszen közeleg az érettségi. Ők még a régi NAT szerint fognak érettségizni, és kiszámítható az a továbbtanulási rendszer is, amiben most bekerülhetnek az egyetemekre. Céltudatosan a nyelvvizsgákra és az emelt szintű érettségikre készülünk velünk. Most jön, ami nagyon szép és megható egy életszakasz lezárásaként, a ballagás, a szerenád és a búcsú.