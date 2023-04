Az elmúlt hétvégén Szolnokon rendezték meg a XVI. Pelikán Kupát – a gasztronómiai megmérettetésen a versenyzők mellett a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Szabolcs vármegyei szervezete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gasztronómiai Egyesület is képviseltette magát.

Kiválóan szerepeltek

A szakmai tanulmányúton negyven tanuló és szakoktatóik vettek részt. A program részeként meglátogatták a 4 csillagos Garden Hotelt, melyben Csépke Mihály szállodavezető kalauzolta őket.

A tanulók számára is nagyon jó élmény marad a szolnoki út, hiszen a pincérszakmában a Kállay Rudolf Szakképző Iskola (Mátészalkai SZ. C.) 11. évfolyamos tanulója, Sipos Bence (felkészítői Szakács Pál és Hacsa Bertalan), valamint a II. Rákóczi Ferenc Szakképző Iskola (Kisvárdai SZ. C.) diákja, Spala Szilvia (segítője Csobai Alexandra, felkészítői Dér Sándorné és Veres Ádám) egyéniben ezüst minősítést szereztek. KM



Borítókép: A két díjazott tanuló, Sipos Bence és Spala Szilvia, valamint felkészítőik | Fotók: MNGSZ