A fehérgyarmati Varga József nevét nemcsak ország-, de világszerte is nagyon sokan ismerik már. A gyermekkora óta modellező, s ebben nagy szerelemre találó, sokoldalú tehetséget minden olyan dolog érdekli, amely kihívást jelent a számára. A felújítási munkálatok mellett épített már gőzmozdonyt, gőzhajót, velocipédet, helikoptert, s a legújabb projektjeként immár két éve egy 1943-as Jeep Willys MB felújításán fáradozik.

Elmondása szerint egy ilyen járművel tizenegy éve találkozott először, egy oldtimer kiállításon, ahol azonnal beleszeretett. Az autó tekintélyt parancsoló, s egyben harcászati külleme hamar megbabonázta, s pár éve meg is tudott vásárolni egy olyan darabot, amelyre igencsak ráfért a javítás.

Az autó hiányzó elemeinek egy részét világszerte, az interneten keresztül vásárolta meg, minden mást maga készített el az eredeti méretek alapján.

A járművön szinte valamennyi burkolat tönkrement, s az újak készítése rengeteg munkaórát vett igénybe. Ehhez a restaurátor még egy prizmás élhajlító berendezést is készített, s az autóhoz tizenkét négyzetméternyi lemezt használt fel. Problémát jelentett munka közben, hogy olyan csavarokat, amelyekkel eredetileg is fel volt függesztve néhány tartozék, a boltokban már nem lehetett kapni, ezért – s hogy minél eredetibb és korhűbb legyen – a csavarokat is saját maga készítette el és festette le. Mindezek mellett az üléseket, a lehajtható szélvédőt, a zárakat, a ponyvatartót, s több kisebb-nagyobb fontosabb és bonyolultabb elemet is saját maga gyártott le.

Ahogy egy-egy munkánál az lenni szokott, az „ezermester” alaposan tanulmányozta a jeepek történetét, jelentőségét, felépítését, egyszóval minden fontos információnak utánajárva kezdte meg az újjáépítést, amely nem is inkább munka, hanem öröm a számára. Bevallása szerint lehengerlő volt látni, hogy a műhelyében egy háborút megjárt jármű áll össze. Ezt a típust számos filmben is láthattuk már. Ez a munka számára élvezet és időutazás is egyben, s a végeredményt már sokan várják.

Varga József hamarosan veterán vizsgára szeretné vinni ezt a különleges járművet. A tervei között szerepel az is, hogy kiállításokon is megmutassa majd nem mindennapi munkájának újabb eredményét.



Fecske László

Borítókép: Varga József a műhelyében a járművel | Fotó: a szerző