– Választókerületem fontos része a Kertváros, ahol egyre többen, közel tízezren laknak. Ugyanakkor a Tiszavasvári járásban élők (akik mintegy 30 ezren vannak) is ezen a csomóponton keresztül jutnak be a városközpontba. Ezért is van óriási jelentősége a Tiszavasvári út és a Derkovits utca csomópont fejlesztésének. Az is pozitívum, sokan dolgoznak az ipari parkban, nekik is komfortosabb lesz a közlekedés – fűzte hozzá dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

KM