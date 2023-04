A város főterét kézzel festett, - aprólékosan kidolgozott - köztéri dekorációs elemek díszítik. A Béke téren felállított tojásfát az óvodás és iskolás gyerekekkel, pedagógusokkal közösen díszítettük fel. A húsvéti ünnepkörhöz köthető nyuszi és hímes tojás sem maradhatott el, a fákat festett húsvéti dekorációs fakorongok díszítik.

A húsvéti szelfiepadunknál bárki szelfizhet és fotózkodhat egy lány és egy fiúnyuszi társaságában. Az arra haladók már messziről megcsodálhatják a szintén kézzel festett cserépnyuszikat is. A körforgalomban elhelyezett húsvéti díszek az óvodapedagógusok munkáját dicsérik. A kezdeményezés célja, hogy városunkban ünnepi hangulatot idézzünk, valamint vidámabbá, színesebbé varázsoljuk a húsvéti időszakot. Eddigi tapasztalataink szerint sok kisgyermekes család keresi fel a helyet, saját festésű tojásokkal bővítik az amúgy is színes tojásfát. A díszek Nyírbogát Város Önkormányzat művelődésszervezőinek kreativitása és kézügyessége által születtek meg, ezzel is emelve az ünnep hangulatát - közölte portálunkkal Gulyás Jánosné.