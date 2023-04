„Egészségügyi Nobel-díjra javasolnám!” – hangzott el részemről, amikor Schafner Ágnes dabasi hölgy – volt rákbeteg – könyvbemutatóján: „Az ördög, amikor beköltözik a testbe – Egy rákbeteg naplója” részt vettem! Majd a szerzővel egyetértésben, levélben kerestük meg a Nyíregyházán élő, illetve praktizáló dr. Zádori Zoltán onkológus főorvos urat – aki nekem is ellenőrző főorvosom –, hogy ő mondjon szakmai véleményt a műről.

A szerző levele és könyve kedvező fogadtatásra talált, mert a főorvos úr magának is vett belőle, egyrészt, hogy átolvassa, másrészt, hogy ezzel is tiszteletét fejezze ki a szerzője iránt. „Ami a betegnek jó, az nekem is” – válaszolta. Örömömre szolgált, hogy ilyen jó humorú, barátságos és nagy tudású, szerény emberrel még nem találkoztam.

Mit mond róla a könyv szerzője, Schafner Ágnes: „Azon gondolkodtam, hogy ott az Országos Onkológiai Intézetben nem figyelt fel senki a könyvemre, pedig nagyon sok orvosnak adtam ajándékba. Igaz, úgy tartanak számon, csoda vagyok, mert már orvosilag meg kellett volna halnom. S akkor jön Zoltán főorvos úr – aki nem is ismer –, a szívén viseli akár egy embernek is az életét. Úgyhogy boldog vagyok!”

Amit dr. Zádori Zoltánról tudni kell: „Mestere ő szinte minden szakágnak az orvosi világban; még felsorolni is elég tanulmányait, praxisait. Többek között 1973–79-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, 1983-ban szülészet-nőgyógyászati, 1996-ban sugárterápia-szakvizsgát tett. Munkahelyei: 1979–88, a Sz.-Sz.-B. Megyei Jósa András Kórház Szülészete, Nyíregyháza, itt szakorvos, majd 32. évesen kinevezik főorvosnak. 1986–1993. között a Sz.-Sz.-B. Megyei Család- és Nővédelmi Tanácsadó, vezető főorvos. 1993-tól a Jósa András Oktatókórház Onkoradiológiai Osztályára kerül (induláskor szakorvosjelölt, de 1996-os szakvizsga után újra főorvos), jelen pillanatban is itt dolgozik. Specialistája szakterületének, elsősorban nőgyógyászati, illetve egyéb daganatos onkológiai betegek kezelését végzi. Magánpraxisát a Hajnal magánklinikán kezdte 1990-ben, Nőgyógyászati magánrendelés működtetésével, melyet 1993-ban kibővítette ún. „egynapos” nőgyógyászati műtétek végzésével. Mindemellett részt vett a Magyar Orvosi Kamara, valamint a megyei szervezetének megalapításában. A megyei kamarának 3 évig a titkára is volt. Továbbá betöltötte a kórház sportfelelőse megbízatást, illetve a Magyar Orvosok Szakszervezete egyik vezetője is volt. Számos magas kitüntetést is magáénak tudhat!

A tevékenységéről az onkológus főorvos elmondta: – Sajnos a rákbetegségek kialakulásához nem a stressz vezet. Minden daganat kialakulásának más-más az oka. Nem lehet rábeszéléssel kigyógyulni belőle. A szóban forgó könyv nem is erről szól, hanem a halál elfogadásáról. Őszintén megmondom, nem is ajánlom, csak azoknak a betegeknek, akik már a végstádiumban vannak. Ha például önnek ajánlanám, vagy az önhöz hasonlóaknak, lényegében egészségesnek hitt betegeimnek, nem tennék jót vele.

A daganatos betegséggel való találkozás minden ember életében olyan megrázó, hogy kivétel nélkül azonnali segítségre van szükség. A család az, amely a legtöbb segítséget tudja nyújtani, az egészségügyi személyzet (orvosok, ápolók, pszichológusok stb.) mellett. De sokszor van szükség egyéb segítségre is, melyek között számos dolog létezik még. Ezek például a sokszor az interneten fellelhető információk, útmutatások. Nekik ajánlom, minden daganatos betegnek ezt a könyvet. Ebből egy ilyen beteg mindennapjait és gondolatait, számos, a betegség elviselését megkönnyítő technikáit ismerhetjük meg. (A könyvről többet a www.novumpublishing.hu oldalon lehet megtudni.)

