- A tavaszra jellemző, változékony, már-már rapszodikus idő jellemezte első tavaszi hónapunkat, a kellemesen enyhe napokat gyakran szakította meg erőteljes lehűlés. A hőmérsékleti „hullámvasút” az enyhe napokon Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is 20 fok fölé repítette a napi csúcsértékeket, s a legenyhébb időszak az idén épp a márciusi meleghozók, Sándor, József és Benedek időszakát követően alakult ki, Gábor napjára érve el csúcsát 22-23 fokos maximumokkal. A kellemes, tavaszi időben jól haladtak a szabadföldi munkálatok, ám nem volt mindvégig ennyire kegyes az időjárás a hónap során, sem a hőmérséklet, sem pedig a csapadék szempontjából. Egészen a hónap végéig (de még április eddig eltelt részében is) voltak olyan napok, amikor egész nap 5-6 fok alatt maradt a hőmérők higanyszála - tájékoztatta lapunkat dr. Rácz Csaba, a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési Kutatás-Fejlesztési Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

A szakember szerint a fagykárok elhárítására mindvégig készenlétben kellett állniuk az érzékenyebb dísznövény-, valamint a csonthéjas gyümölcskultúrák gazdáinak. Március elején még nem jelentettek különösebb kockázatot a termésre a vármegye területén mért mínusz 3 - mínusz 6 fokos fagyok, azonban az enyhe periódusok felgyorsították a vegetáció fejlődését, s ezzel fagytűrő képességük csökkenését egyaránt. A hónap utolsó napjaiban érkező hideghullám miatt rendkívül erős fagyveszély állt fenn országrészünkben. A kockázatot tovább növelte a már mindenütt havazásba váltott csapadék, illetve intenzív hózáporok, -zivatarok után kialakuló vékony hóréteg.

- Fagyérzékeny állományaink legnagyobb szerencséjére a hóréteg a legtöbb helyen elolvadt, az így keletkező vízpára pedig kellő mértékben meg tudta emelni regionális szinten is a harmatpontot. Ez, valamint a következő éjszakákon megnövekedő felhőzet végül mínusz 2 – mínusz 3 fok köré mérsékelte a lehűlést, s még a fagyra kifejezetten hajlamos nyírségi laposokon sem süllyedt mínusz 4 fok alá a hőmérséklet, összességében jelentősen csökkentve a fagykárokat. Nálunk a kulcstényező tehát a csapadék volt, mellyel a hónap viszonylag bőkezűen bánt a vármegye területén. A márciusi csapadékösszeg területi átlagban 50 milliméter körül alakult, jelentős térbeli különbségekkel. Északon, északnyugaton a helyenként 80 millimétert is elérő szumma jócskán meghaladta az évszakos átlagot, míg délen, délkeleten 30-40 milliméter közötti mennyiség hullott, ami éppen megfelelt a sokéves középértéknek - mondta dr. Rácz Csaba tudományos főmunkatárs. KM