Már öt éve tárják ki a születés hetén a kismamák előtt a szülészet kapuit, most is nagyon nagy volt az érdeklődés. Kismamák, kispapák, nagymamák érkeztek, és hogy minél több információt és tanácsot össze tudjanak szedni, egymás után keresték fel a hosszú folyosón felállított standokat.

Dr. Ajzner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókorház orvosigazgatója a megnyitón elmondta, megható a számára, hogy ilyen sokan érdeklődnek a várandósság hete iránt.

– Az élet csodájáról szól ez a rendezvény – fejtette ki dr. Ajzner Éva.

– A terhesség időszaka tele van aggodalommal, örömteli várakozással, és sok-sok kérdéssel. Kórházunk már ötödik éve próbál meg abban segíteni, hogy a várandósság időszaka minél zökkenőmentesebb legyen. Ilyenkor kinyitjuk a kapukat, az érdeklődők találkozhatnak az orvosokkal, ápolókkal, szakemberekkel, megnézhetik a szülőszobákat, és sokféle szakmai tanácsot is kaphatnak. Szeretnénk enyhíteni, feloldani azt a feszültséget, ami ilyenkor a kismamákban, kispapákban van. Az a célunk, hogy örömteli legyen ez az időszak számukra. A kollégák tudatosan készültek erre a napra, hogy minden felmerülő kérdésekre válaszolni tudjanak, legyen szó pszichológiai problémákról, babatáplálásról, vagy akár hivatalos ügyek intézéséről. A kórházunk kiváló helyzetben van, hiszen 2018-ban nagyon komoly fejlesztésen ment keresztül valamennyi szülészeti osztály, nemcsak a nyíregyházi, hanem a mátészalkai és a fehérgyarmati is. Nagy öröm számunkra, hogy sok baba születik Nyíregyházán, az országban az élen járunk. Az itt dolgozó kollégák nagy rutinnal tudják kezelni és segíteni azt a fontos pillanatot, amikor megszületik a kis jövevény – mondta az orvosigazgató, és hozzátette: megnézhetik az érdeklődők a bababarát kórházra jellemző szolgáltatásokat, a gyönyörű szülőszobákat, a kismamák szülést követő rekreációját biztosító pihenőszobákat, vagy akár alternatív szülési módokkal is ismerkedhetnek.

Dr. Fábián Antal, a Jósa András Oktatókorház szülész-nőgyógyász főorvosa kifejtette, hogy az egészség nemcsak a betegség hiányát jelenti: összetett szociális és pszichés jólétet is. A társadalmi egészség alapvetése a család. A szülészeti ellátás és a család egészsége tehát indirekt módon a társadalom egészségét is befolyásolja. Majd egy kis történelmi áttekintést adott a jelenlévőknek a szülésről, szülészetről.