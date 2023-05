Az Európai Unió tervezete szerint szigorítanák a hetven év feletti autóvezetők alkalmasságának ellenőrzését. Azt viszont még nem tudni, hogy csupán az orvosi vizsgálatot, esetleg a járművezetői vizsgát is érintené-e a változtatás.

A hazai szakemberek szerint azonban erre semmi szükség, már csak azért sem, mert a statisztikák alapján az idősek által okozott balesetek száma messze eltörpül a fiataloké mellett.

Hazánkban a jogosítványszerzés, illetve -hosszabbítás esetén számos vizsgálatot végeznek el a háziorvosok. Az alkalmasság megállapítása vérnyomásmérésből, szemészeti és színlátás-vizsgálatból, általános, az egészségre vonatkozó kérdésekből áll, továbbá bizonyos krónikus betegségek esetén szakorvosi vélemény szükséges az alkalmasság megállapításához. Azt sem árt tudni, hogy az alkalmassági vizsgálat csak meghatározott ideig érvényes: 50 év alatt 10 évig, 60-70 év között három évig, míg 70 év fölött két évig érvényes a vizsgálat.

Teszthez kötnék a hosszabbítást

Dr. Mosolygó Gábor háziorvos megkeresésünkre elmondta, nem túl gyakori, de előfordul, hogy olyan idősek is jelentkeznek alkalmassági vizsgára, akik nem felelnek meg a szűrésen.

– A vezetésre alkalmatlanok gyakran mozgásszervi panaszok miatt nem kapják meg az alkalmassági papírt. Olyan fájdalmaik vannak, hogy nem képesek elég gyorsan reagálni a különböző forgalmi szituációkban. Ez nem feltétlenül vezet „bukáshoz”, hiszen lehet, hogy a gépkocsi megfelelő átépítésével még biztonságosan vezethetnek – ezt viszont minden esetben jelezzük a papíron.

Több kizáró ok is van

– Előfordulnak idegrendszeri problémák is, az ilyen jelentkezőket viszont eltanácsoljuk. Akik agyvérzésen esnek át, és emiatt lebénul valamelyik végtagjuk, azok szintén nem hosszabbíthatják meg a jogosítványuk érvényességét, ahogy azok sem, akik degeneratív betegségekben szenvednek. A szembetegségek is kizáró oknak számíthatnak, ám ezen esetekben is van lehetőség korrekcióra. Azonban a műtét és az azt követő felépülés idejéig nem adjuk ki az engedélyt. Olyan eset is volt már, hogy valaki nem szedte megfelelően a gyógyszereit, és a vizsgálaton magas vérnyomással jelent meg. Ilyenkor elhalasztjuk a szűrést, egészen addig, ameddig megfelelővé válnak a különböző paraméterek – ismertette a leggyakoribb kizáró okokat a háziorvos, aki az alkalmassági vizsgálatról is beszélt lapunknak.

Óvatosabban vezetnek

– Intelligenciatesztet is készítünk egyes esetekben, melyek révén könnyedén megítélhetjük, megfelelő-e az idős jelentkező felfogóképessége. Az alapszűrések mellett gyakran készítünk EKG-t is, hogy megbizonyosodhassunk a jelölt alkalmasságáról. A neurológiai vizsgálat is fontos pillér, így állapíthatjuk meg nagy pontossággal, hogy az illető mozdulatai összehangoltak-e. Azt viszont fontos kiemelni, hogy nem az idősek okozzák a legtöbb balesetet, a többségük tisztában van azzal, hogy a kor előrehaladtával tompulnak a ref­lexek, és ennek megfelelően körültekintőbben is vezetnek – hangsúlyozta dr. Mosolygó Gábor.

Hasonlókról számolt be Bordás Béla városgondnok is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a baleseti statisztikák alapján a fiatalabb korosztály okozza a legtöbb közlekedési balesetet, s a vezető ok még mindig a gyorshajtás.

Tompulnak a reflexek

– Természetesen, az idősek is okoznak balesetet, a leggyakrabban a figyelmetlenség miatt. Tompábbak a reflexeik, nem képesek elég gyorsan reagálni a forgalmi szituációkra. Néhány éve a Tiszavasvári úton történt súlyos motorbaleset. Akkoriban még a Szélsőbokori útnál balra is lehetett kanyarodni. Egy idős úr ütközött egy motorossal, aki viszont a megengedettnél jóval gyorsabban haladt. A sofőr elmondta, nem volt felkészülve a nagy sebességre, s amikor megkezdte a kanyarodást, még nem látta a motorost – példázta a városgondnok, aki arra is rávilágított, az orvosi vizsgálatoktól függetlenül is mérlegelniük kell az időseknek, alkalmasak-e még a vezetésre.

– A közlekedési szabályok megsértése is gyakran vezet balesethez, sajnos nem is kell nagyon elmerülnünk a múltban ahhoz, hogy erre példát találjunk. Egy idős hölgy szabálytalanul kelt át az úttesten a múlt héten, a 4-es főúton, elütötték, majd később ­belehalt a sérüléseibe. Nyírteleken is volt egy hasonló eset: az idős úr a gyalogátkelőhelyen nem szállt le a kerékpárjáról, és egy szintén időskorú sofőr elütötte. A család szerepe sem elhanyagolható, hiszen sok esetben nem lenne muszáj az idős hozzátartozóknak a volán mögé ülni. Az idős rokonok és mások testi épsége érdekében nem árt egy-egy beszélgetés, fontoljuk meg, az érvényes jogosítvány ellenére képes-e az illető biztonságosan közlekedni – tanácsolta Bordás Béla.

MI