A kocsik keresztbe fordultak a síneken, több helyen is feltépték azt és még a felsővezetéket is leszakították. A kár több százmillió forint, a sínpálya legalább három kilométer hosszan teljesen tönkrement. A kisiklott kocsik visszaemeléséhez ráadásul egy speciális vonatdarura is szükség lesz, ennek azonban külön vágányokat kell majd kiépíteni, csak így tudja ugyanis megközelíteni a roncsokat. Hogy mikor indulhat újra a forgalom legalább egy sínpáron a sérült szakaszon, azt egyelőre megbecsülni sem lehet, de az biztos, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani.

Forrás: tenyek.hu