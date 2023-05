Fotó: facebook.com/kolcsey.nyh/

A nyertes pályázat keretében az osztály május 3-án a sóstói Múzeumfaluban érdekes múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetett részt, melyek közelebb hozták a diákokhoz Petőfi emberi arcát is. A programhoz interaktív vezetett túra is kapcsolódott, így megismerhették a tanulók szűkebb szülőföldünk népi építészetét.

Forrás: facebook.com/kolcsey.nyh/

Ráadásként még beleélhették magukat a 9. c osztály diákjai egy II. András korabeli várjobbágy életébe is, megismerve lakhelyét, használati tárgyait. Nemcsak szellemiekben gazdagodott az osztály, hanem a finom kenyérlángos is jólesett a déli harangszóra!