A többségnek könnyű volt az idei feladatsor

A vizsga végeztével óhatatlanul is felmerül a kérdés: nehéz volt-e az idei feladatlap.

Erről érdeklődött lapunk is, méghozzá a tanárok és a diákok szemszögéből is "megnéztük", milyen volt az idei érettségi első megmérettetése.

Gincsai Zoltán, a nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kérdésünkre elárulta, nem tartozik a nehéz feladatsorok közé az idei magyar érettségi.

Sokszínű kérdéssor

– A szövegértés feladatban a Bikavér legendája című szöveget kapták kézhez a tanulók, és az ehhez kapcsolódó kérdések a gimnáziumi tanulmányok során elvárt szövegértési kompetenciával megválaszolhatók. A kérdések és a feladatok végén a lap azt is jelzi, hogy a szöveg mely bekezdésében keresendő a válasz. Ami kifejezetten tetszett, az a sokszínűség: a nyílt és zárt végű kérdések mellett táblázatkitöltés, igaz-hamis állítások is színesítették a vizsgát. Minderre felkészítjük a gyerekeket, ráadásul a magyartanítás egyik fontos feladata úgy kiengedni a gyermekeket a nagybetűs életbe, hogy a szövegértési kompetenciáikra támaszkodva megértsék, milyen tartalmat rejt egy eléjük kerülő szöveg – hívta fel a figyelmet az intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, az érvelés feladatrész is tartalmazott érdekességeket.

A többség novellát választ

– A Bringázz a suliba! mozgalomhoz kapcsolódott a szöveg, méghozzá a mozgalom kampányához. Remélem, figyeltek arra a gyerekek, hogy nem a kerékpározásról kellett foglalkozni, hanem a mozgalom kampányszövegét kellett alátámasztani, esetleg cáfolni. A gyakorlati szövegalkotásban ajánlólevél megírása volt a feladat, melynek formai elemeire felkészítettük a gyerekeket, nekik "csupán" a tartalomra kellett nagyobb hangsúlyt fektetni. Úgy vélem, a vizsgázóink többségének mindez egyik feladat sem okozott gondot. A második nagy egység vonatkozásában arra számítok, hogy a tanulók többsége a novellaelemzést választotta, melyben Lázár Ervin A kovács című alkotását vették górcső alá. A vizsgázók felkészültek az elemzés szempontjaiból, ez a novella jól vizsgálható. Az összehasonlító verselemzés már nehezebb feladat, ám kifejezetten előnyös azoknak a fiataloknak, akik vonzódnak a lírához. Az idei érettségin Petőfi és Tóth Árpád verseiben kibontakozó kétféle Csokonai-képet elemezhették a diákok, de egyéb értelmezési síkok is megnyíltak előttük – tette hozzá Gincsai Zoltán, aki arról is beszélt, a diákokon nem látott óriási feszültséget, ezért bízik benne, hogy mindenki jó eredménnyel vette az akadályt. Az intézményvezető szerint az idei feladatlap nem okozhatott problémát, ugyanakkor a mai fiatalok egyre kevesebbet olvasnak, és legtöbb nagy költővel, íróval csak az iskolában "találkozik", és szikár tananyagként élik meg a híres magyar alkotásokat.

Úgy érzi, hogy sikeresen szerepelt a "nagy megmérettetés" első fordulóján Vincze Kristóf, akivel közvetlenül a magyar érettségi után beszélgettünk.

Mint mondta, a szövegértési feladat kifejezetten könnyű, a novellaelemzés viszont már nagyobb kihívás volt.

Mindent megtett a sikerért

– A korábbi évek érettségi feladatsorait is megoldottam, rengeteget készültem, hogy biztos legyen a siker. Persze, mindenkinek más a könnyű, közülünk is volt, akinek gondot okozott némelyik feladat. Az izgalom ugyanakkor nálam is megvolt a sok felkészülés ellenére is. Szerintem a többiek is jól szerepeltek, mert a többség nem használta ki a rendelkezésre álló időt, és még azelőtt kijött, hogy egyet ütött volna az óra – mesélte a friss élményeket a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója.

Az első akadály leküzdése után számára a történelem érettségi lesz a vízválasztó, hiszen abból tárgyból emelt szinten ad számot a tudásáról.

– Éppen emiatt kicsit tartok attól a vizsgától, de sokat tanultam, sőt különórákat is vettem, hogy ne érjen meglepetés. A továbbtanuláshoz nagy szükségem van az emelt szintű ötös osztályzatra. Az első helyen Debrecenben a kommunikáció és média szakot jelöltem meg – ismertette a terveit Vincze Kristóf.

MI