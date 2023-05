– Amikor először álltam itt néhány évvel ezelőtt, mint a kórház tudományos bizottságának elnöke, dr. Adorján Gusztáv főigazgató urat kísértem el, az ő vitalitása átjárta ezt a nagy előadói termet. Ő hitt ebben a rendezvényben és nagyon fontosnak is tartotta, hogy szakma találkozzon, egész biztos vagyok abban, hogy most is fentről egy mosollyal figyeli, milyen szépen folytatódik, s él tovább ez a hagyomány – emlékezett vissza dr. Ajzner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak orvosigazgatója az egykori főigazgatóra, szülész- nőgyógyászra a II. Várandósság és egészséges életkezdet – dr. Adorján Gusztáv Tamás Emlékkonferencián pénteken.

A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán tartott eseményre védőnők, szülésznők, egészségügyben dolgozók érkeztek, hogy meghallgassák a szakmai előadásokat, s tapasztalatot cseréljenek egymással. Dr. Ajzner Éva utalt rá, hogy csütörtökön a kórházban a szülészet nyílt napjával kezdődött el a kétnapos eseménysor, ahol a kismamák bepillanthattak az osztály mindennapjaiba, tanácsokat kérhettek a szakemberektől. Mind a nyílt nap, mind pedig a konferencia célja, hogy korszerű ismereteket közvetítsen a szakmabeliek és nem utolsósorban az anyukák felé. Az egyetemi kar tudományos tanácsadó dékánja, dr. Móré Mariann a két intézmény példás együttműködését emelte ki köszöntőjében.

Elmondta: – Felsőoktatási intézmény vagyunk, aminek az a feladata, hogy a hallgatókat felkészítse a szakma magas szintű művelésére, amihez szükségünk van szakmai partnerekre, úgy mint a kórházra és a védőnői hálózatra. A tudomány műveléséért és a gyakorlati tudás átadásáért egyaránt felelősséget érzünk, ezt támasztja alá a mai rendezvény is, amelyben a tudomány ötvöződik a gyakorlattal, egyaránt hangzanak el előadások tudományos kutatásokról, illetve gyakorlati kérdésekről, tapasztalatokról is – hangsúlyozta dr. Móré Mariann.

Jávorné dr. Erdei Renáta tanszékvezető szintén azt hangsúlyozta, hogy a szakmát és a tudományt ötvözi ez a nap, szakemberek összeadják tudásukat, hogy ebben a gyorsan változó világban új ismereteket adjanak át a felnövekvő generációknak.

Az egészséges élet az anyaméhben kezdődik el, a várandós kismama életmódja nagyban meghatározza születendő gyermeke egészségét. Ez a tény adta a konferencia gerincét, melyen az egészséges várandósság, a kismamák mentális egészsége, a nők szerepe és az anyaság mellett nőgyógyászati témák is helyet kaptak.

Az endometriózis a nőket a termékeny (reproduktív) életéveikben érinti, fájdalmas menstruációval, akár meddőséggel is járhat, sajnos sokáig várnak vele a nők, és általában későn diagnosztizálják a betegséget – mondta el lapunknak dr. Lampé Rudolf. Megtudtuk: ma már elsődlegesen nem műtéttel, hanem gyógyszerrel kezelik a betegséget, ezért sincs félnivalójuk a diagnózistól a hölgyeknek.

– Endometriózis alatt azt értjük, amikor a méh nyálkahártyasejtjei nem a méhben, hanem valahol máshol, a méh üregén kívül jelennek meg (ez leggyakrabban a petefészket és a kismedencei hashártya különböző részeit jelenti). Ott megtapadnak és szaporodnak, hegesedést és kismedencei fájdalmat okozva a menstruációs időszakban. A betegségben a meddő párok akár 40 százaléka is érintett lehet, ezért kell időben orvoshoz fordulni. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy 6, akár 10 évig is együtt élnek a problémával a nők, mert a fájdalommal járó menstruációt természetesnek veszik. Azonban a hegesedés egyrészről a méhkürtök végét összetapaszthatja, másrészt kóros immunválasz alakul ki a szervezetben, gyulladásos folyamat indulhat el, ami a peteérést megzavarja vagy lehetetlenné teszi, emiatt nehéz endometriózis mellett teherbe esni – jegyezte meg a szülész-nőgyógyász szakorvos. Hozzáfűzte, mivel nagyon sok nőnél nem fedezik fel a betegséget időben, a hölgyeken kívül az egészségügyi személyzet edukációja ugyanolyan fontos.

Örökzöld téma a női szerepek és az anyaság – a konferencián Rusinné dr. Fedor Anita tartott erről előadást.

Elmondta, manapság mindenkinek megadatik, hogy megvalósítsa önmagát. A nők esetében a munka és magánélet összehangolása kulcskérdés, ami azért is kerül felszínre, mert ahogyan a fejlett nyugati társadalmakban, úgy itthon is a kétkeresős családmodell jellemző, melyben a munka mellett, nem kevésszer a karrierépítéssel párhuzamosan kell helytállniuk a nőknek anya és munkavállalói szerepben egyszerre.

Mint megtudtuk, idehaza a nők jelentős hányada szeretne gyereket és családosként képzeli el életét, a gyerekek számát viszont nagyban befolyásolják anyagi lehetőségeik, s hogy van-e kire támaszkodniuk a gyereknevelésben, a háztartás körüli teendőkben. ( Az előadásról szóló részletes beszámolónkat egy későbbi írásunkban olvashatják el.)

KO