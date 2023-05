Megkezdték a felkészülést a Tófürdő megnyitására, így a májusi hónap újra igazi különlegességet is tartogat a természetes vizek kedvelőinek, hiszen

2023. május 13-án, szombaton 09.00 órától megnyitja kapuit a Vendégek előtt a nyíregyházi Tófürdő!

A „kis mediterrán tengerparton” ismét megújultak a zöldfelületek, a számtalan évelő növény mellett 300 tő egynyári virágot is elültettünk, rendbe tettük a sétányokat, és a medencék burkolatait, a csúszdák is üzemkész állapotban vannak, így a jól megszokott, kellemes hangulatú Tófürdő fogadja majd a Vendégeket, melynek ritkaság számba menő különlegessége, hogy a tó vízfelülete mellett termálmedence, és melegvizes gyerekmedence is a Vendégek rendelkezésére áll.

A legkisebbek és szüleik fürdőzését lehetővé tevő, napvitorlákkal árnyékolt pancsolót ismét kialakítottuk, a kis öböl kotrása megtörtént. A csúszdák vízellátó rendszerébe kapcsolt szivattyú segítségével idén is a tó vizét forgathatjuk vissza a csúszdákra, így jóval kellemesebb hőmérsékletű vízben csúszdázhatnak Vendégeink, mint korábban.

Áraink a tavalyi évhez képest változnak, de továbbra is él hétköznapokon az olcsóbb díjszabás, valamint a 16.00 óra utáni, és a 18.00 óra utáni kedvezményes jegyvásárlás lehetősége.

A Parkfürdő nyitását 2023. június 09-én tervezik, a nyitás pontos részleteiről rövidesen tájékoztatást adnak - áll a Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. közleményében.