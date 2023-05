. A Mentorállás Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a fogyatékkal élő fiatalokat és felnőtteket a nyílt munkaerő-piacon végzett munkájukon keresztül a társadalom aktív tagjaivá tegye a nyíregyházi B2O Nonprofit Kft-vel és a spanyolországi El Servicio de Capacitación CECAP szervezettel együttműködve. Az elmúlt napokat a toledói szakemberek Nyíregyházán töltötték, ahol a módszertanuk alapjait ismertették meg a Mentorállás Alapítvány munkatársaival, valamint ellátogattak a polgármesteri hivatalba is, ahol Jászai Menyhért alpolgármester, valamint Tóthné Csatlós Ildikó, a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője fogadták őket. A spanyolországi CECAP Toledo Európában egyedülálló módszert dolgozott ki a fogyatékkal élő felnőttek foglalkoztatásának elősegítésére, melyet az országban elsőként a nyíregyházi Mentorállás Alapítvány fog alkalmazni. A spanyol módszertan alapján már megkezdődött a szakemberek kiválasztása és felkészítése, a dán The Velux Foundations támogatásával és a B2O Nonprofit Kft. együttműködésével pedig egy innovatív képzőintézményt is kialakítanak Nyíregyháza belvárosában. A tervek szerint még az idén megkezdődik a fogyatékkal élő felnőttek képzése a városban, hogy minél hamarabb részesei lehessenek a munka világának. Eddig ők lehetőségek híján inaktívnak számítottak a nyílt munkaerő-piacon, pedig hatalmas potenciál rejlik bennük – tájékoztatta lapunkat Pataki Gabriella, a Rejtett Kincsek Down Egyesület kommunikációs munkatársa.

Fotó: Egyesület