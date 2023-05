- Szombaton lépett életbe az az uniós rendelet, amely felváltja a tagállami rendeleteket az ukrán gabonaimport ügyében - jelentette ki az agrárminiszter a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen tartott sajtótájékoztatóján.

Nagy István jó hírnek nevezte, hogy Ukrajnából származó gabonát továbbra sem lehet Magyarország területére beszállítani és itt forgalmazni, vagyis ezzel együtt érvényben maradnak a búzára, a kukoricára, a repcére és a napraforgóra vonatkozó korábbi szabályozások.

Ugyanolyan szigorúan és rendezetten történik ennek a rendeletnek a betartatása, mint a tagállami hatáskörben meghozott intézkedéseké - hangsúlyozta a tárcavezető.

Az agrárminiszter úgy értékelte, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia összefogása meghátrálásra késztette a brüsszeli bürokratákat.

„Végre megértették azt, hogy olyan nagyfokú belső piaci zavart okoz az ukrán mezőgazdasági termék beáramlása az Európai Unióba, hogy azt mindenképpen kezelni kell” - fogalmazott Nagy István.

Emlékeztetett arra, Magyarország sokszor felhívta Brüsszel figyelmét a korlátozó intézkedések szükségességére, de kérése mindeddig „süket fülekre talált”. Az öt tagállam bátor döntése, vagyis az egyedi importtilalom hatására azonban Brüsszelben is belátták a közös fellépés fontosságát.

Hozzátette, az uniós rendelet nem szabályozza a május 2. előtti szerződések kötelezettségeit, ezért a korábbi kontraktusokra a magyar rendelet vonatkozik.

Az agrárminiszter reményét fejezte ki, hogy ezzel a döntéssel végre megindulhat a magyar gabonakereskedelem, és a hazai termelők gabonája olyan piacokra kerülhet, ahová a gazdálkodók szánták.

Megjegyezte, szóbeli megállapodás van arról, hogy ezt az uniós eljárást június 5. után is fenntartja az EU, erre vonatkozóan azonban írásbeli nyilatkozatot vár a brüsszeli döntéshozóktól a magyar agrártárca.

Ahhoz, hogy öt ország elálljon a saját tagállami döntéseitől, kellő garanciák kellenek - jelentette ki Nagy István.

A tárcavezető a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, Magyarország nem hagy nyitva semmilyen kiskaput, és nem engedi továbbra sem, hogy az ukrán gabona ellenőrizetlen módon jusson be az országba.

A tranzitszállítások biztosítottak, a szolidaritási folyosó működik, a határon belépő szállítmányokat dokumentálják, ellenőrzik, plombálják és szigorúan nyomon követik egészen addig, amíg ki nem lépnek az országból - ismertette.

Nagy István közölte, mindenképpen azt kell elérni, hogy az Európába beáramló, sokkal olcsóbb termelési körülmények mellett előállított ukrán gabona a hagyományos piacaira jusson el, és ne borítsa fel a teljes EU-piacot. Ehhez azonban szükség van a tengeri útvonalak felszabadítására, valamint a tengeri kikötők kapacitásának növelésére is - fűzte hozzá.

MTI