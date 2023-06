„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál” – William Arthur Ward sorai adták az idei mottóját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum csütörtöki pedagógusnapi ünnepségének, ahol a lassan lezáruló tanév értékelése mellett átadták a Szakképzésért díjat és a centrum által alapított Elismerő Oklevelet is.

Szinte mindannyiunk életében van egy olyan pedagógus, aki az iskolai évek alatt irányt mutatott, ha kellett, fegyelmezett, és példaképként tekinthetünk rá. Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója szerint fontos elismerni a kiváló pedagógusokat, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy jelentősen megváltoztak a velük szemben állított elvárások.

Sikeres tanévet zártak

– Mindez a szakképzésre is igaz, mások az igények, mint régen. Ha „divatos” szóval kellene mindezt jellemeznem, akkor rengeteg új skillel kell rendelkeznünk. Ezek olyan képességek, amikre régen gondolni sem mertek néhányan: kapcsolattartás a duális partnerekkel, innovatív szemlélet, kreativitás továbbá a munkavállalói kompetenciákat nemcsak a szakmai, hanem a közismereti órákon is fejleszteni kell – árulta el lapunknak a főigazgató, aki rendkívül sikeresnek jellemezte a centrum lezáruló tanévét.

– Folyamatosan növekszik a tanulói létszám, immár több mint nyolcezren tanulnak a szakképzési centrumban. Több mint húsz ágazat, 65 szakmájából választhattak a fiatalok. A másik jelentős fokmérőt a kiváló versenyeredmények adják, hiszen sok tanuló ért el a Szakmasztár Fesztiválon és az országos versenyeken előkelő helyezést. Május elején 40 tanulónak adtuk át a Szakképzés Ifjú Tehetsége díjat, melyet olyanok kaphatnak meg, akik országos versenyen a legjobb tíz között végeztek. Az idén is innovatívak voltunk, tovább öregbítette nemzetközi hírnevünket a Bánki Robot Team és a Tekerd! csoport, ahogy a Digitális Közösségi Alkotóműhelyünk is kiválóan működik. Számos olyan országos rendezvénynek adtunk otthont, ahol megoszthattuk a jógyakorlatainkat, legyen szó a rugalmas tanulási utakról, vagy éppen a minőségbiztosításról – ismertette a mögöttünk álló tanév eredményeit Gurbánné Papp Mária, akitől azt is megtudtuk, az innovatív szemlélet egyre fontosabb a centrum mind a tíz iskolájában.