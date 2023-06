„A több mint 100 éves múltra visszatekintő védőnői hivatás gyakorlói olyan komplex, preventív, családvédelmi szolgáltatást biztosítanak hazánkban, amely egyedülálló Európában. Összehasonlítások alapján Európa más országaiban a magyarországihoz képest kevésbé összehangolt az édesanya és gyermek egészségügyi ellátása” – így írja le a védőnői hivatást a Hungarikumok Gyűjteménye, hiszen 2015 óta a magyar védőnői szolgálat is bekerült e páratlan gyűjteménybe. A Védőnők Napját a megyeszékhelyen is megünnepelték kedden, a városháza dísztermében, ahol az áldozatos munka elismerése mellett a 108 éve létező védőnői szolgálat történetébe is betekintést nyerhettek a résztvevők. Dr. Rákóczi Ildikó, a nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság védőnői koordinátora lapunknak elmondta, 108 éve alakult meg a Stefánia Szövetség, mely a mai szolgálat elődje.

– A hazai intézmény egyedülálló Európában, nem véletlen, hogy bekerült a hungarikumok közé, illetve örökségdíjat is kapott. Más országokban is van hasonló rendszer, ám a magyar védőnők már a várandóságtól gondozzák a családot. A világrajövetel után is fogják a gyermekek, illetve a családok kezét, egészen a gyermek hatéves koráig. Ez egy széles idősáv, melynek keretein belül a védőnők megismerik a családokat, ott vannak az egészséges és betegséggel terhelt időkben. A bensőséges kapcsolat révén a szakemberek ismerik a gondozottak környezetét, szokásait, ezáltal személyre szabott tanácsokat adhatnak a szülőknek. Az ismeretség a családoknak is könnyebbséget jelent, és pont ez a közelség az egyik oka annak, hogy védőnőnek lenni nem csupán egy szakma, hanem igazi hivatás – hívta fel a figyelmet dr. Rákóczi Ildikó.

Az alapértékek nem változnak

– Köszönöm a védőnők áldozatos munkáját, mellyel támogatják a családokat. A Magyar Védőnők Egyesületének mottója híven tükrözi az elhivatottságukat: „Védőnők az egészséges, boldog családokért” – ezt már Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere mondta el a jelenlévőknek.

Kitért arra is, a védőnői szolgálat munkája rendkívül szerteágazó, a várandósok, gyermekek védelmétől egészen a szűrésekig.

– Az ünnepség különleges, hiszen ebben a formában utoljára ünnepelhetünk. Megváltozik a rendszer struktúrája, ám más lehet a fenntartó, eltérőek lehetnek a körülmények, az alapértékek állandóak: a cél és a feladat, továbbá a védőnők hivatástudata is ugyanolyan lesz az új rendszerben is – hangsúlyozta Jászai Menyhért.

Nyíregyházán 1922 óta van védőnői szolgálat, és a szakemberek fontos szerepét igen korán elismerték, hiszen már 1925-ben úgy döntött a város akkori vezetése, hogy emelni kell a létszámukat.

A fejlett országok szintjén

– A védőnői hivatás az elmúlt több mint egy évszázadban hozzájárult ahhoz, hogy ma már nem kell annyira félni a gyermekeket érintő fertőző megbetegedésektől, a lelkiismeretes és kitartó munkának köszönhetően pedig a csecsemőhalandóság hat ezrelék alá csökkent. Mindez eléri a legfejlettebb országok szintjét – tudtuk meg Balázsi Ildikó megyei vezető védőnőtől.

Mint mondta, a védőnők a születés pillanatától jelen vannak a családok életében, követik a gyermekek fejlődését, egészen iskolás korukig. Az iskolások rendszeres állapotfelméréseit, a kötelező és ajánlott oltások szervezését is ellátják. Részt vesznek a daganatos megbetegedések korai felismerésében is részt vesznek.

– A védőnői hivatás mindig is képes volt az egészségügyi és társadalmi kihívásokra reagálni: ha kellett, TBC-s beteget látogattak, himlő elleni védőoltást adtak, míg máskor a koronavírus elleni vakcinák beadásában segédkeztek. Ellátták a menekült gyermekeket és a lakossági szűrések szervezésében is részt vesznek a kollégák – ismertette a védőnők rendkívül szerteágazó feladatkörét Balázsi Ildikó, majd kiemelte: hatalmas változás előtt áll a védőnői szolgálat.

– A vármegyében az eddig az önkormányzatok által működtetett 176 szolgáltató helyett július elsejétől egy szolgáltató lesz, a vármegyei oktatókórház. A védőnők feladatai azonban nem változnak: továbbra is fontos szerepük lesz a családok egészségének megőrzésében és fejlesztésében, szakmailag és emberileg is a családok támaszai lesznek – tette hozzá a vezető védőnő.