Minden kérdésre választ kapnak

Kiemelte: rengeteg kérdést kapnak a diákoktól a képzéssel kapcsolatban, a nyílt nap pedig kiváló lehetőség arra, hogy minden érdeklődő választ kapjon ezekre.

– A rendezvényen mi is bemutatkozhatunk az érdeklődőknek, megtudhatják, mire számíthatnak, ha hozzánk jelentkeznek. Több próbaoktatást tartunk, a szimulátort is ki lehet próbálni, illetve sétarepülésre is van lehetőség. Egy előadás keretében az összes képzésünket bemutatjuk a fiataloknak – tette hozzá Horváth Tibor, akitől azt is megtudtuk, a legutóbbi nyílt naphoz hasonlóan szombaton is rengeteg fiatal érkezett a Nyíregyházi Repülőtérre, és köztük szép számmal akadnak olyanok is, akik valóban pilótaként képzelik el a jövőjüket.

Növekszik a létszám

Immár 55 éve képeznek pilótákat Nyíregyházán, s bár az első évtizedek a mezőgazdasági pilóták képzéséről szóltak, az 1990-es évek elején óriási változás történt: a kereskedelmi pilótaképzés vált a fő csapásiránnyá – ezt már dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese mondta el lapunknak. Arra is rávilágított, a Tréner Kft.-vel 1992 óta közösen gondoskodnak a pilóta-utánpótlás megteremtéséről.

– Jelenleg három szinten kínálunk képzést a leendő pilótáknak. A repülőmérnöki alapképzésünk mellett posztgraduális szakunk is van, ahová a már diplomával rendelkezőket várjuk, illetve az országban elsőként elindítottuk a négy féléves felsőoktatási szakképzésünket is. Ez utóbbi nem diplomával zár, ám ugyanazt a programot kínáljuk mind a három szinten. Az viszont közös ezekben, hogy hasonló lehetőségek nyílnak majd meg a végzősök előtt a munkaerőpiacon – hangsúlyozta az általános rektorhelyettes, hozzátéve: a jelentkezőknek szigorú követelményeknek kell megfelelniük, ám a jelöltek jól veszik az akadályokat, folyamatosan emelkedik a hallgatói létszám.

– A felsőfokú angol nyelvtudás kötelező, de a repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton is meg kell felelni a sikeres jelentkezéshez. A polgári repülésben jelenleg erőteljes a pilótahiány, ezért mi is egy felfutó időszaknak lehetünk tanúi a hallgatói létszámban. A Nyíregyházi Egyetemen jelenleg több mint 70 pilóta-hallgató van, akik az ország minden részéről, sőt külföldről is érkeznek hozzánk – tájékoztatott dr. Kovács Zoltán.

Pilótaként képzeli el a jövőt

– Már kora reggel izgalommal töltött el a felbőgő motorok hangja, és úgy érzem, itt a helyem, ez az a világ, amiben elképzelem a jövőmet – mesélte lapunknak Bihari Márk, aki Borsod-Abaúj-Zemplénből utazott Nyíregyházára, hogy részt vehessen a nyílt napon. Mint mondta, most egyáltalán nem okozott gondot neki a korán kelés, és a látványos programok mellett a „szárazabb” próbaoktatás és tájékoztatók is érdeklik.

– Komoly érdeklődő vagyok, nem csupán a kellemes kikapcsolódás miatt érkeztem ide. A repülőmérnöki szak foglalkoztat leginkább, mivel az mérnöki diplomát is ad. Szinte minden héten bütykölök valamit, imádom a különféle szerkezeteket, és szerintem minden egyes repülőgép egy mérnöki csoda. Ilyen közel még sohasem kerülhettem egy vasmadárhoz sem, és ha minden jól megy, pár év múlva én is magasból szemlélhetem a tájat – tette hozzá Bihari Márk.

MI