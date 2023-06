Június vége felé közeledve az első igazán meleg, kánikulai időszakot is feljegyezhettük, melynek markáns front vetett véget, többfelé heves zivatarokkal, kiadós csapadékkal - tájékoztatta lapunkat dr. Rácz Csaba. A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa elmondta, Szent Iván hetében az év leghosszabb napjai, valamint a legmagasabb napállás révén a csillagászati feltételek adottak voltak egy igen meleg időszak kialakulásához. Noha ilyenkor többnyire a levegő nedvességtartalma magas, erős a csapadékhajlam, ezúttal a fölénk érkező szubtrópusi eredetű, egyre melegebb levegő önmagában elegendő volt a 32-33 fokos csúcsértékekhez. Hőségnapból – amikor a napi legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 30 Celsius fokot – csupán kettőt-hármat regisztráltunk a vármegye területén, hőérzetünk azonban sokkal magasabb volt, mint amit a számadatok tükröznek.

Megérkezett a csapadék

A hőséggel járó veszélyfaktoroktól eltekintve kedvezőek voltak a szabadföldi munkák szervezésének feltételei, csapadék a hét elejét követően csak csütörtöktől szombatig zavarta a kinti tevékenységeket. Akkor azonban többfelé, elsősorban a vármegye nyugati tájain kísérték heves szélrohamok, néhol jégeső az egyébként is intenzív csapadékot. A lehullott mennyiség is errefelé volt a legnagyobb, általában 20-50 milliméter, de helyenként ennél magasabb összeg is előfordult. A keleti vidékeket jellemzően 10-20 milliméter közötti csapadék öntözte szintén rendkívül változatos területi eloszlásban.

Talajaink vízhiánya az évszakhoz képest igen alacsony, az elmúlt időszak csapadéka képes volt ellensúlyozni a párolgással elveszített mennyiséget. Az 1 méter mélységű szelvényből csupán 20-50 milliméter nedvesség hiányzik a hasznosítható készletekhez viszonyítva, a felső, művelt réteg nedvességtartalma pedig jobbára a szabadföldi vízkapacitásnak megfelelő. A hónap hátralévő részében van kilátás további, szórványos csapadékra, s mivel a jelenlegi számítások július első felére is legalább az átlagnak megfelelő csapadékhajlamot jeleznek, az idei tenyészidőszakban jelentősebb aszálykároknak minimális az esélye még homokvidékeinken is.

KM



Borítókép: Az időjárás kedvezett a szabadföldi munkák elvégzéséhez | Illusztráció: MW-Archív