Régi vágyunk vált valóra azzal, hogy elkezdődött a levegő szennyezettségét mérő műszerek telepítése városszerte – adta hírül közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Egy uniós, határokon átívelő program keretében Nyíregyházára 60 darab mobil eszköz érkezik, s még egy, a Széna térihez hasonló, fixen telepített berendezés is segíti majd az informálódást, elemzést. Eddig mindössze egy ilyen állomás volt, így most sokkal pontosabbak lesznek az adataink, melyek a lakosság számára is elérhetővé válnak. Ez egy újabb fontos lépés a zöld cselekvések területén! A program keretében honlap is készül, így várhatóan ősztől, a projekt zárását követően mindenki számára nyilvánosak lesznek az adatok a szálló porról (PM10, PM2,5), valamint a hőmérsékletről, páratartalomról.– jegyezte meg posztjában a városvezető.

Fotó: Sobor Dorottya