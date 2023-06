Több éve keressük azokat a sportágakat, amelyekben próbára tehetjük magunkat és tavaly „Hétpróbásak" lettünk. Az idén elindítottuk a „Négypróbás leszek " sorozatot, ennek a teke után a ping-pong volt a második próbája. A Mozdulj, Nyíregyháza! programjai nagyszerű lehetőségeket biztosítottak számunkra, a ping-pong pedig annyira népszerű volt, hogy a kemény edzések után házibajnokságot is rendeztünk, ahová meghívtuk a barátainkat is. Minden résztvevő oklevelet és saját készítésű emlékérmet kapott. A dobogóra négyen álltak fel, ők a Tibi bácsi (mindenki csak így szólította Szombathy Tibort, az asztalitenisz szakosztály elhivatott mesterét, a Mozdulj, Nyíregyháza! asztalitenisz koordinátorát) által felajánlott kupákat is átvehették, valamint különdíjakat is kiosztottunk. A győztes Somfai István lett, mögötte Márton Dávid, Peller Tamás és dr. Virág Ildikó végeztek, különdíjat kapott Tolnai Tamás és Juhász Miklós – tájékoztatta lapunkat Tolnainé Sitku Erika, az egyesület elnöke, és hozzátette: köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult az esemény megszervezéséhez.

Fotó: egyesület