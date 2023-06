A II. nyílt napját rendezi meg a Tréner Kft.: június 24-én, szombaton 8.30-tól a repülőtéren a nyíregyházi pilótaképzésbe leshetnek be az érdeklődő diákok. Párhuzamosan több eseményen is részt vehetnek a látogatók: az elméleti próbaoktatás mellett bejárhatják a repülőteret, és kipróbálhatják a szimulációs gépeket is.