Amikor a gépkocsivezető autójával eléri a település végét jelző táblát, beletapos a gázba, hogy minél előbb folytassa útját. Ha tíz perccel később megkérdeznénk, mi volt a falu neve, nem biztos, hogy emlékezne rá.

Egy község történetét vagy az ott látható érdekességeket sem elolvasni, sem megjegyezni nem lehet egyetlen pillantással, ezért kerültek ki Vámosatya bejárataihoz az ismeretterjesztő táblák. A 700 éves Vámosatya kulturális építészeti örökségét és a hagyományokra épülő néprajzi értékekeit az ide látogató a valóságban is megnézheti, ha tud róla. A környéken Tákos és Csaroda Árpád-kori templomai ismerősek a kirándulók számára, de ki menne el még Vámosatyára is, hogy lásson még egy Árpád-kori templomot? A falu vezetése gondoskodott arról is, hogy a templomon kívül legyen itt más látnivaló, például több látványtár, amiről a házat kinyitó személy táblagép segítségével tájékoztatja akár a felnőtteket, akár a gyerekeket. Az előre bejelentkező csoportokat pótkocsis kistraktor segítségével ki tudják szállítani a Büdy várromhoz, ahol szintén képes információs tábla segíti a látogatónak elképzelni, hogyan is nézhetett ki a vár a 16. században és kik voltak a lakói. A falu központjában több tábla is hirdeti az évszázadok történéseit. Például, hogy kik voltak birtokosok a 17. században, hogy egy ezüstpártás, 7 év körüli kislány volt eltemetve a református templom egykori kriptájában, hogy a templom melletti útkanyarnak miért „kőhíd” a neve. Mindemellett a falu központjában érdekes információkat tartalmazó tábla hirdeti a falu történetét.

Szász József, Vámosatya hét cikluson át megválasztott polgármestere, aki születése óta a településen él, sokat gondolkozott azon, miként is lehetne megfogalmazni és átadni mindazt, ami községüket, annak arculatát leginkább jellemzi. Miként lehetne megőrizni azokat az értékeket, amelyek a fejlődést bizonyítják és ezek által ápolják azokat az eseményeket, amelyek egyébként a feledés homályába vesznének.

Több mint hét évszázad alatt jött létre az a csodálatos környezetet, ami most Vámosatyán körbeveszi a lakókat és a látogatókat. A községre mindig jellemző volt a hagyományok tisztelete, amit a történelem és a természet erői is formáltak. Minden településnek nemcsak jelene, de múltja is van. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2020. január 22-én Bereg mintafaluja címet adományozta Vámosatyának. Szász József Lónyay Menyhért-díjas polgármester erre az elismerésre a legbüszkébb, mert ez a közösség elismerése.

A Vámosatya bejáratainál mostantól egy tájékoztató tábla fogadja, és remélhetőleg arra készteti az utazót, hogy később visszajöjjön.

Szabó József János