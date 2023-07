Nincs új a nap alatt, az idei nyári frizuradivat nem forgatja fel fenekestül az eddigi trendet, ahogyan Vajas Andrea mesterfodrásztól megtudtuk, a rövid, a félhosszú tépett, az aszimmetrikus formák, a göndör fürtök és a fonatok egyaránt hódítanak a hölgyek körében.

– A divatvilágnak mindig is megvoltak az örök klasszikusai, s ez a frizurák terén sincs másképp, vannak időt­álló formák és technikák. Amikor belépnek a hölgyek a szalonba, mindenki a saját stílusához, az életkorához és az arcformájához választja meg a hajviseletét – hangsúlyozta a megjelenésben örök érvényű alapelvet a mesterfodrász.

Fonat vastag szálú hajból

Forrás: Fotó: km-archívum

Keret az arcnak

– Bizonyára sokan hallottak az úgynevezett V vágásról, amikor a haj hátul középen egy pontban végződik, vagy a dús végeredményt adó C vágásról, mindkét típust szívesen hordják a nyíregyházi nők az idén nyáron is. Két klasszikus, jól bevált formáról van szó, az utóbbit lágysága teszi népszerűvé. Rengeteg függönyfrufrut vágtam le tavasszal, kamaszkortól egészen a negyvenesekig hordják a félhosszú és a hosszú hajúak. A könnyed, hosszú és középen elválasztott frufru nem fedi le a homlokot, belesimul a haj oldalsó részébe, a homlok két széle felé néz. Mi, fodrászok úgy szoktuk jellemezni, hogy olyan, mintha a homlok lenne az ablak, a haj pedig a függöny, tulajdonképpen innen kapta a nevét is. Középen válik ketté, s hossztól függően akár hullámosítható is. Nagyon nőies hatású, keretet ad az arcnak, így sok mindenkinek jól áll, s ha megnő, nem kell rögtön igazítani rajta, ezért is szerethető – jegyezte meg Vajas Andrea.

S ha már a formákról beszélt, megemlítette az aszimmetrikus alakzatot is, amit azok kedvelnek, akik az érdekes megoldásokra hajtanak. Az aszimmetrikus vágás alkalmazható az egészen rövid fazonon, de a hosszabb tincseken ugyanúgy.

Egyedi megjelenés

– Előnye, hogy anélkül dobja fel a megjelenésünket, hogy drasztikusan változtatnánk hajviseletünkön. Persze látunk egészen merész megoldásokat is, a fiatalok ferde frufrujára gondolok, vagy az egyik oldalon vállig érő hajra, ami a másik oldalon a fül alatt végződik. Ha az egyik oldal hosszabb, a másik pár centivel rövidebb, a hosszabb tincsek kreativitásra adnak lehetőséget: hullámosításra, fonásra. Ha már a hajfonatoknál tartunk, a fonás soha nem megy ki a divatból. Az úgynevezett halszálkafonattól a vízesésig bármelyik bátran hordható akár ünnepi alkalmakon, esküvőkön is. Ebben a szezonban is sorra készítettem a fonatokat. Alkalmi megjelenéshez általában a letisztult, egyszerű formákra voksolnak, ami gyorsan, könnyen kivitelezhető – jegyezte meg a szakember. Hozzáfűzte, a divatszakmában sokszor mondják a vendégeknek, hogy a kevesebb néha több, nem kell mindig extravagáns dolgokra gondolni, apróságokkal is fel lehet dobni az unalmassá vált külsőt. Alkati dolog, ki mennyire „bevállalós”, ezt nemcsak a formáknál, hanem a színválasztásnál is tapasztalja a fiatal mesterfodrász. Nyáron a világosítás a trendi, minimum egy vagy két tónussal világosabbra festetik a hajukat a hölgyek, és szőkíttetnek minden mennyiségben. Ilyenkor a fodrász felhívja a figyelmet a haj épségének megőrzésére is, hiszen a festés erősen megviseli a szálakat, ezért a hajpakolás, a balzsamozás rendszeresen ajánlott. Sőt, bármennyire is furcsa, de az UV-sugárzás káros hatásaitól a hajat is óvni kell. A nők többsége szuper puha, laza hajat szeretne, így hát a tartós hajegyenesítés mellett dönt, de erről egy későbbi alkalommal beszél majd nekünk Vajas Andrea mesterfodrász.