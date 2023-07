A hőség önmagában is komoly megterhelést jelent egy egészséges ember szervezetének is, ám aszfaltolvasztó kánikula más veszélyeket is rejt, mert a nyári meleg kedvez a vírusoknak és baktériumoknak, elsősorban a szalmonellának és a calici-vírusnak, azt pedig dr. KIss Csaba háziorvos is elmondta, egyre több beteg fordul meg a rendelőjében hányásos-hasmenéses panaszokkal.

Hűtés, sütés-főzés

– S van, amikor vissza is követhető, hogy mi okozta a bajt, s a legtöbb esetben kiderül, hogy a nem megfelelően tárolt élelmiszer áll a háttérben – mondta a családorvos, aki kiemelte, a tej és tejtermékek, vagy tej hozzáadásával készült ételek és italok tárolásának, hűtésének fontosságát. Nem szabad hosszabb ideig a meleg levegőn vagy napon hagyni az ilyen ételeket, folyamatos és megfelelő hűtés nélkül rövid idő alatt olyan mennyiségben szaporodhatnak el a kórokozók, amelyek nagyon súlyos tüneteket okoznak. A hányás, hasmenés pedig - főleg ebben a nagy melegben - a kiszáradás veszélyét is jelentősen erősíti, ez pedig különösen igaz a gyermekekre és az idős emberekre – mutatott rá a következményekre dr. Kiss Csaba.

– A frissen sült, főzött ételt is vagy tartsuk melegen, vagy a hűtőben hűtsük le, ne várjuk meg, hogy a meleg lakásban legyen szobahőmérsékletű. Ugyanez igaz a bográcsban készülő finomságokra is, az a legjobb és legbiztosabb megoldás, ha hagyunk az edény alatt egy kis parazsat, ami 50-60 fokon tartja az ételt, mert akkor biztosan elpusztulnak a szalmonella kórokozói – tanácsolta a szakember.

Felhasználás előtt az ételt, ha a hűtőből vettük is ki, újra jól forrósítsuk át, nem elég csak melegíteni.

– Nagyon körültekintően kell a tojással, a tojással készülő ételekkel is bánni. A megfelelő hőkezelés elpusztítja a baktériumokat, a vírusokat, de hűtés itt is elmaradhatatlan – sorolta dr. Kiss Csaba és persze a húsból, főleg a nyers hússal készülő ételekről sem szabad megfeledkezni, ha lehet, ez utóbbiakat mellőzzük a kánikulában, vagy maradéktalanul tartsuk be a szabályokat, mert megfelelő hűtés, majd sütés-főzés nélkül rövid idő alatt megromlanak, fertőzést okoznak.

Ha súlyosak a tünetek

A nagy melegben egyébként is nagyobb a szervezet folyadékigénye, ha pedig ehhez társul egy lázzal, hányással és hasmenéssel járó vírusos vagy bakteriális fertőzés, akkor a kiszárdás miatt életveszélyes állapotba is kerülhet a beteg.

– Ha már megtörtént a baj, nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a folyadékpótlás – víz, üres tea, izotóniás ital, ami az elveszett ásványi anyagokat is pótolja –, a hidratálás, még ha ez azzal is jár, hogy többet kell kimenni a mosdóba. Lényeges, hogy a hasmenés segít kiüríteni a vírusokat, ezért nem kell azonnal arra gondolni, hogy erős hasfogóval szüntessük meg, mert ha a bélrendszerben maradnak a kórokozók és még erősebben térhet vissza a fertőzés. Az aktív széntabletta, a probiotikum azonban javasolt, segít a bélflóra helyreállításában. A hányást minden esetben csillapítani kell, erre vény nélkül kapható gyógyszerek is rendelkezésre állnak. Amennyiben nagyon súlyosak a tünetek és láz is társul hozzá, mindenképp forduljunk orvoshoz. A nagyon magas láz, erős hasi fájdalom, nagyfokú levertség, aluszékonyság is tünetként fordulhat elő, ilyen esetben is kérjük az orvos véleményét – hangsúlyozta a családorvos, aki szerint a fagylaltok és jégkrémek is veszélyesek lehetnek, ha elmarad a megfelelő hűtés, kevesen tudják, de a kiolvadt jégkrémet már nem szabad ismét visszafagyasztani. Annyit szedjünk ki, amit egyszerre megeszünk és azonnal tegyük vissza a hűtőbe – tanácsolta dr. Kiss Csaba.

20230619 Nyíregyháza Dr. Kiss Csaba háziorvos, a SZON és Kelet-Magyarország podcast vendége. Fotó: Pusztai Sándor ps Kelet-Magyarország

Fotó: Pusztai Sándor

Kézmosás, fertőtlenítés

Dr. Kiss Csaba beszélt arról is, hogy akár a szalmonella-baktérium, akár a calici-vírus zárt közösségekben még jobban fertőz.

– Gyakran tapasztaljuk, hogy táborból jönnek vissza betegen gyerekek, de elég lehet, ha egy fertőzött ember nem tartja be a higiénés szabályokat, máris sokakat fertőzhet meg. Az alapos kézmosás, a fertőtlenítés alap a védekezéshez – emlékeztetett a háziorvos, s mint megjegyezte, a koronavírus-világjárvány alatt ezeket megtanultuk, ám hajlamosak vagyunk elfelejteni, könnyebben venni.

– Aki beteg, ne menjen olyan helyre, ahol sokan tartózkodnak, kerülje a strandot, a közétkeztetéssel foglalkozó konyhákat, éttermeket, s vásárolni sem feltétlenül neki kell.

– A calici-vírus annyira virulens, hogy akár 10 vírus elegendő ahhoz, hogy valaki összeszedje a fertőzést, ráadásul a különböző felületeken órákig képesek életben maradni és fertőzni.