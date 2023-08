Tovább folytatódik a Halcatraz-Aventus Horgászverseny 2023. augusztus 6-án a Leveleki-víztározó északi gátján. A szervezők ezúttal azokat várják, akik a hosszúelőkés feederhorgáészat hívei. A verseny kétfordulós, a második fordulót egy hét múlva, augusztus 13-án rendezik meg. Részt lehet venni mind a két fordulón is, de akár csak az egyiken is. A két fordulót külön-külön értékelik, valamint lesz összesített eredményhirdetés is.