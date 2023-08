Dr. Elek Tamás nevével gyakran találkozhatunk, hiszen a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetőjeként számos esemény résztvevője, a BBC azonban nem a hivatása, hanem a hobbija miatt figyelt fel rá. Július 20-án ugyanis a nyíregyházi kertjében lévő csillagdában észlelte a 12P/Pons–Brooks üstökös kitörését – az objektum 71 évente tér vissza a bolygónk közelébe, és neki azt sikerült lefotóznia, amikor pontszerű formából fokozatosan olyanná változott, mint amilyen a Csillagok háborújában a Millennium Falcon. Lapunknak elmondta, az üstököst 1812-ben észlelte először Jean-Luis Pons francia csillagász, majd 71 évvel később William Robert Brooks angol üstökösvadász ugyancsak felfedezte, az pedig csak később derült ki, hogy ugyanarról az objektumról van szó. Jelenleg nagyon messze, 500 millió kilométerre van a Földtől, de jövő tavasszal visszatér a Föld közelébe, és bizonyos fázisaiban már most is észlelhetik a csillagászok – ahogy azt Elek Tamás is tette.

Csillapíthatatlan vágy

– Július 20-án furcsa dolgot produkált a 12P: a látómezőben egy tűhegynyi pontot kerestem, ám a helyén egy hatalmas csillagot láttam. Meg is írtam az üstökösöket észlelő csoportunkba, hogy ez vagy egy csillagfedés – ilyenkor az üstökös bemászik egy tőle távolabb lévő, nagy kiterjedésű csillag elé –, vagy kitörés, ám ez utóbbit nem mertem biztosan állítani, mert én sem mertem elhinni, hogy egy ilyen jelenséget elcsíphetek – mesélte lapunknak Elek Tamás, és nevetve hozzátette: egy kicsit zakkantnak tartják magukat, csillapíthatatlan bennük a vágy az észlelésre.

– Tudjuk, mely üstökösök közelednek, melyek távolodnak, én ezen információk birtokában ülök le esténként a távcső elé. Az irányítóberendezéseknek kiadom a parancsot, hogy a léptetőmotorok az adott objektum felé forduljanak, egy-egy fénykép pedig 60 másodperc alatt készül el. Ezeket általában másnap vagy harmadnap dolgozzuk fel, de a 12P esetében azonnal megcsináltam és feltöltöttem, mert éreztem, hogy ez nem egy átlagos észlelés volt.

Egy jó falusi ég…

Arra a kérdésre, hogy a modern technológiák és a digi­talizáció hogyan alakította át a csillagászok munkáját, azt felelte, hogy az egyre fejlődő eszközöknek és berendezéseknek köszönhetően javult az észlelés minősége, ám mindennek vannak árnyoldalai is. – Húsz-harminc éve a hozzám hasonló amatőr csillagászoknak is volt esélyük arra, hogy felfedezzenek egy-egy új üstököst vizuálisan, a távcsöveikkel. Ám ma már minden fejlett ország fényképezi az eget, hogy kiszűrjék a föld felé tartó, veszélyt jelentő üstökösöket, aszteroidákat, és eközben az új objektumokat is észlelik, elvéve ennek örömét és lehetőségét az üstökösvadászok elől – valószínűleg ezért is járta be a nemzetközi szaksajtót az én észlelésem híre, mert manapság az amatőr csillagászok nemigen találnak maguknak látványos dolgot, legfeljebb valamilyen változást tudunk lefényképezni. Nekem szerencsém volt, de úgy is értékelhetem, hogy a sok munkának meglett a gyümölcse. A nagy fényszennyezés sem kedvez nekünk, hiszen elrontja az észlelés minőségét, egy jó falusi égen például ezrével látjuk a csillagokat, a városokban pedig már annak is örülünk, ha a nagy csillagképeket érzékeljük. Én Nyíregyháza szélén lakom, nekem elfogadható egem van, nem akadályoz abban, hogy ezt a hobbit folytassam. Egyébként a csillagászok azért, hogy a legjobb minőségben láthassák az objektumokat, kitelepülnek Afrikába vagy még délebbre – mondta Elek Tamás, aki négy-öt évvel ezelőtt kezdett komolyan foglalkozni csillagászattal.

Négyszáz észlelésen túl

– A család 2018-ban vett egy tükörreflexes gépet, majd beszereztem egy állványt, és elkezdtem fényképezni az eget. Elkészültek az első képek az Androméda-ködről vagy a kettős csoport csillaghalmazról, és számos olyan csodás jelenségről, amiről korábban csak könyvben olvastam, onnantól pedig nem volt megállás. Négyszáz észlelésen vagyok túl, tagja vagyok a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az idén februárban megszereztem a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által kiadott obszervatóriumi kódot, amivel Magyarországon magánszemélyként csak négyen rendelkezünk, az udvaromon lévő csillagdát pedig nyilvántartják mint obszervatóriumot.

– Százmillió számra vannak a Tejúton csillagok, aszteroidák s üstökösök, így teljesen biztos, hogy lehet még új objektumokat felfedezni, ahogy ezt meg is teszik a csillagászok. Számomra ez szenvedély, elhivatottság, úgy érzem, hogy azzal, hogy folyamatosan küldöm be az észleléseket, közreműködöm abban, hogy a Föld védve legyen, hiszen a hazai és a nemzetközi szervezetek is felhasználják az adataimat. A galaxis dinamikus, és mivel a kis objektumokat nagyon nehéz elcsípni, komoly vadászatot folytatunk. Ez egy izgalmas világ, és arra biztatok mindenkit, hogy kóstoljon bele. Ha van a családban egy vadásztávcső (binokulár), csak feküdjenek ki a kertbe, és kezdjék el kémlelni az eget: fantasztikus élményben lesz részük.