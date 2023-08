Színötös 30 perce

Bemutatjuk a színötösöket

A Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online ebben az évben is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot, amire nagyon sok szülő küldte be kiválóan teljesítő gyermeke bizonyítványát és fotóját. Ezen a héten lapunkban és a szon.hu oldalon is bemutatjuk azokat a megyebeli általános iskolásokat, akiknek az év végi jegyei között csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és akik az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek a felhívásunkra.

Forrás: illusztráció / shutterstock

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Színötös tanulói - 1.rész

