A több évtizedes hagyományaihoz híven az idén is megszervezte a sérült fiatalok táboroztatását a nyíregyházi székhelyű Mentor Alapítvány. Július utolsó hetében egy magánszemély felajánlásának köszönhetően a sástói táborban pihenhetett hét napon keresztül 33 sérült, illetve ellátott fiatal, akik a Kisvárda Megoldás Közhasznú Egyesülettől, a Záhony Gesztus Közhasznú Egyesülettől, a Vásárosnamény Megoldás Közhasznú Egyesülettől és Nyíregyházáról, a Ridens iskolából érkeztek. A pihenés érdekében 8 szakmai munkát végző gyógypedagógus, illetve egy gyógypedagógiai asszisztens vigyázott rájuk.

– Minden napra terveztünk programot. Voltunk többek között Mátraszentimrén az ásványházban, ahol láthattunk aranymosást is. Felkerestük és megcsodáltuk Parádfürdőn a Cifra Istállót és a kocsimúzeumot. Parádon megtekintettük a tájházat és Asztalos Joachim fafaragómester kiállítását – tájékoztatta szerkesztőségünket Vincze András, a tábor fő szervezője.

Szeretetben, boldogságban

– Elutaztunk Parádsasvárra is, ahol megfigyelhettük az üvegmanufaktúra-műhely munkálatait. Az egyik délután esős volt az időjárás, így elmaradt az Ilona-völgyi vízeséstúra. Nagyszerű és élvezetes volt a Mátrában kisvasúttal utazni Gyöngyöstől a Szalajkaház megállóig és vissza. A Galya-kilátó meredek lépcsőin nem mindenki tudott felmenni, mégis örültek a gyönyörű táj látványának.

– Nagy élmény volt a számunkra az is, hogy a Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhelyen csodálatos szentmisét adtak a csoportunk tiszteletére. Zárásként Gyöngyösre látogattunk el, ahol felkerestük a Mátra Múzeumot, ahol óriásmamut maradványait őrzik. A búcsúesten mindenki kapott ajándékot, de a legszebb emlékként az marad meg a fiatalokban, hogy együtt lehettek szeretetben és boldogságban.

– Ez a sok szép élmény nem jöhetett volna létre Tiborcz István támogatása nélkül, hiszen a sérült és ellátott fiatalok ingyen élvezhették a Mátra gyönyörű tájait és különböző értékeit. Ráadásul a tábor második napján a munkatársai – Koós Szabolcs, Énekes-Nyakas Laura és Végső Júlia – megleptek bennünket, és ajándékokkal kedveskedtek a táborozóknak – tette hozzá Vincze András.