Emlékezetes lesz a Mátészalkáról származó neves zenész, Pénzes Máté életében a 2023-as esztendő. Idén tavasszal ugyanis, a Blahalouisiana és a Black Circle Orchestra zenekarokból már jól ismert billentyűs életének eljött egy fontos pillanata: EGO címmel megjelent első, instrumentális szólólemeze. Ám az idei nyár még egy nagy durranást tartogat Máté számára. Szülővárosában mutatkozhat be egy eddig csak kevesek által ismert oldaláról. Nevezetesen a Fényes Napok alatt, augusztus 26-án 17 órakor nyílik meg a Dienes Galériában első, bemutatkozó kiállítása, amelyen a nagyközönség is láthatja majd mindeddig titokban tartott festményeit.

Több billentyű kellett

Ami az „EGO” albumot illeti: az elsőtől az utolsóig saját szerzemények felvételéhez Máté a barátait, zenész példaképeit kérte fel, s minden számot más formációban rögzítettek. A számok hangszerelése az 1980-as éveket idézi, de a szerzői koncepció meghatározó motívumát a vintage billentyűs hangszerek, köztük is kiváltképp a Hammond orgona iránti mániákus vonzalma adja.

– Már a dalok írása közben próbáltam elképzelni, hogy kikkel játszanám ezeket szívesen. Szinte minden dalnál más zenészek jutottak eszembe, így végül ez lett a koncepció egyik része. Valamennyi alapvetően live session felvétel, de néhány esetben előfordultak rájátszások, mivel volt, hogy több billentyűt képzeltem el, mint amennyit egyszerre meg tudtam szólaltatni. Miután sokszor próbát sem tartottunk, a stúdióban találkoztunk, ezért külön kihívás volt egyben felvenni a dalokat, hiszen nem tudtunk igazán összeszokni. Mivel a felvételekről videó is készült, arra sem volt lehetőség, hogy utólag javítgassunk, hiszen az látszana a videón. Az utolsó két dalban Tátrai Tibusszal, Solti Jánossal és Törőcsik Kristóffal volt szerencsém játszani, ráadásul Kristóffal életemben először.

– Ez egy beteljesedés volt, mivel a zenei kíváncsiságomat az elégíti ki, ha többféle dologban is kipróbálhatom magam. Szeretek olyan zenészekkel együtt játszani, akik mellett azt érzem, hogy csak kapaszkodni tudok hozzájuk. Folyamatosan inspirálnak és arra késztetnek, hogy gyakoroljak. Ez az egész számomra egy kihívás, de tudom, hogy például a Blahalouisianával fel sem veheti a versenyt – idézi fel a dalszerzés és a stúdió munkák örömteli izgalmát a lemeztulajdonos Pénzes Máté.

Képeket ihlető művészek

És ha már az örömteli izgalomnál tartunk: Máté hasonló érzésekkel várja az augusztus 26-át, amikor a 17 órakor nyíló tárlaton bemutathatja azokat a festményeit, amelyekről példaképei – köztük olyan ikonikus zenészek portréi, mint Presser Pici, vagy Tátrai Tibusz – köszönnek rá a látogatókra.

A kiállítás pikantériáját mégis az adja, hogy a szintén Mátészalkáról indult festőművész nevét viselő Dienes Galériában láthatók majd a zenész imádott piktora, az örök vadászmezőkre távozott Dienes Gábor sajátos hangulatú művei hatására festett Pénzes Máté képek is.

A művészi kitárulkozás azonban nem lenne teljes, ha azon a Fényes Napokat záró szombat estén Máté nem térne vissza kedvenc zenei közegébe, hogy a Blahalouisiana billentyűseként koncerten varázsolják el a szalkai közönséget.

GB

Fotó: Pénzes Máté a Blahalouisiana énekesnőjével | Fotó: Zaol.hu