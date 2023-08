Nagyot álmodtak a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktumnál. Egy olyan egész napos programsorozatot állítottak össze, amelyből egyértelműen kirajzolódik: a város meghatározó gazdasági szereplői és a foglalkoztatás területén érintett szervezetek a szakképzéssel összefogva vonzó rendezvényt kínálnak minden korosztály számára. Szeptember 15-én futással, az egyetemisták, a közép- és általános iskolások, valamint az ovisok közös kocogásával ébresztenek, majd egy flashmob lesz a Kossuth téren. A hivatalos megnyitót követően a nagyszínpadon kezdődik a szakmák bemutatkozása – hangzott el az országosan is különleges eseményt beharangozó keddi, városházi sajtótájékoztatón.

– Az a cél, hogy maradjanak Nyíregyházán a fiatalok. Az önkormányzat legfontosabb célkitűzései között szerepel továbbra is a gazdaság élénkítése, a meglévő munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrehozása, a fiatal szakemberek itthon tartása – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. – Az új beruházások Nyíregyháza, a vármegye és a régió gazdasága szempontjából is kiemelten fontosak, hiszen jelentős munkahelyteremtéssel, beszállítói, szolgáltatói igényekkel járnak, amelyek mind hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez. Lényeges kérdés: lesz-e ehhez munkaerőnk? Ezért is van nagy jelentősége a SzakMAfestnek, ami egy újszerű, kreatív hozzáállás eredménye.