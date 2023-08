A jelentkezés menete:

Látogassanak el a ledcsere.hu oldalra és a „Jelentkezés” fülre kattintva regisztráljanak (bárki regisztrálhat, akinek a nevén van villanyszámla).

Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthonában található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult.

A jelentkezéseket a CYEB munkatársai ellenőrzik.

Az átvétel időpontjával kapcsolatban a regisztrációt követő hetekben kapnak e-mailt a jelentkezők.

Gyakran felmerülő kérdések:

Idős édesanyámnak nincs e-mail címe. A sajátommal regisztráltathatom őt?

Egy e-mail címről több regisztráció is elvégezhető, a fogyasztó adatai a meghatározóak.

A szükséges dokumentumokat nem tudom feltölteni, mi lehet az oka?

Ebben az esetben célszerű egy másik internet kereső oldalt használni. Javasolt webfelület az Edge.

Zavar, hogy a regisztráció során személyes adatokat kérnek. Hogyan tudnak biztosítani arról, hogy nem élnek vissza vele?

A felületen a LEDCSERE programban való részvétel során felmerülő valamennyi dokumentum elérhető, így az adatkezelési szabályzat is. Amennyiben igazoltan erről a felületről kerül ki adat, úgy az adatkezelőt, a CYEB Kft-t felelősség terheli.

Nem sikerült a regisztrációm, mert túl keveset fogyasztok. Ebben az esetben kiesek a programból?

A regisztráció során bármely egy éven belüli villanyszámla felhasználható, így érdemes olyat kiválasztani, s feltölteni, amikor magas volt a fogyasztás. A program az áramfogyasztást figyelembe véve a saját informatikai algoritmusa alapján generálja ki a mennyiséget, hogy ki-hány led-re jogosult.

Hetekkel ezelőtt regisztráltam, be is fogadták azt, de azóta sem kaptam további értesítést. Mi ilyenkor a teendő?

A regisztrálási időszak lejártát követően (szeptember 15.) a CYEB a beérkező adatokat feldolgozza. Tekintettel arra, hogy országosan, más önkormányzatoknál is zajlik a program, így a CYEB azt tudta vállalni, hogy a LED-eket novemberben juttatja el városunkba, ezt követően kezdik meg az osztást az önkormányzat munkatársai. A LED-ek kiosztásának pontos helyéről és idejéről az arra jogosultak e-mailes értesítést kapnak majd. Aki regisztrált, és akinek a rendszer befogadta a regisztrációját, az megkapja az energiatakarékos fényforrásokat.