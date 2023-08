– Engem is próbáltak már átverni. Videochat-en hívott fel egy ismeretlen szám, és egy magyarul beszélő férfi mutatkozott be, bár a nevére már nem emlékszem, de nyilván hazudott valamit. Azt mondta, hogy ő egy volt katonatiszt, és jelenleg Törökországban él, és nagyon szeretné, ha kimennék hozzá. Nekem csak annyi dolgom van, hogy utaljam át neki a repülőjegyem árát, és ő intéz mindent. Már ekkor tudtam, hogy mire megy ki a játék, és azt válaszoltam: rendben, de vinném a férjemet is... Ezután a beszélgetés gyorsan véget is ért – osztotta meg velünk egy kellemetlen élményét az idős hölgy, aki elmondta, ő egyébként sem szeret pénzt utalni senkinek, még ismerősnek sem.

– Az unokáim megunt játékait el szoktam adni egy online piactéren, de ott sem megyek bele az utalásba, a vevő személyesen eljön érte, és akkor fizeti ki a termék árát, így van ez rendben – tette hozzá a borbányai egyesület tagja.