A város piacterén 2023. augusztus 19-én 18 órától a Radar, 20 órától a Piramis együttes ad koncertet. Augusztus 20-án 8 órakor a római katolikus templomban mise kezdőik, majd a kenyérszentelés után lovasfelvonulást láthatnak az érdeklődők. A motorosok is felvonulnak 14 órakor. A nap folyamán zenél Márió, a harmónikás és Janicsák Veca is. A 19 órakor kezdődő városi ünnepségen díjakat is adnak át, majd 20.30 órától Curtis ad koncertet.